New York államban az egészségbiztosításból állják az abortuszt

New York államban Andrew Cuomo kormányzó aláírta és ezzel életbe léptette azt a kedden megszavazott törvényt, amely előírja, hogy a munkaadók által biztosított egészségbiztosításoknak kötelezően vállalniuk kell az abortusz finanszírozását.

A New York-i törvényhozás által nagy többséggel elfogadott törvénycsomag egyik rendelkezése azt is előírja, hogy a vállalatvezetők nem különböztethetik meg hátrányosan azokat a munkavállalókat, akik a születésszabályozásnak ezt a módját választják.

"Ez a törvény egyáltalán nem radikális, az abortuszról szóló döntés mélységesen személyes kérdés" - fogalmazott újságíróknak Liz Krueger, New York állam demokrata párti szenátora, aki a törvényjavaslat egyik előterjesztője volt. Hozzáfűzte még, hogy e törvény elfogadására szerinte "nem kellett volna ilyen sokáig várni".

A törvényben foglaltak egyébként különböző formákban már egy évtized óta léteztek New York államban. 1970-ben például - három évvel azelőtt, hogy a szövetségi legfelsőbb bíróság döntésével törvényes lett az Egyesült Államokban a művi terhesség-megszakítás - New Yorkban megszüntették az abortusz büntethetőségét. Igaz, a terhesség első 24 napjában végrehajtott terhesség-megszakításra ez nem vonatkozott. Az új törvény lehetővé teszi a terhesség első 24 napjában is a művi abortuszt, illetve az orvos jogává nyilvánítja a döntést, hogy az anya egészségének érdekében mikor ítéli elkerülhetetlennek az abortuszt.

Ezeket a javaslatokat demokrata párti törvényhozók korábban is rendszeresen felvetették, ám az állam szenátusában eddig többségben voltak a republikánusok. A tavaly őszi félidős választásokon azonban megváltoztak az erőviszonyok: demokrata többségű lett a törvényhozás mindkét háza.

A törvény elfogadása elemzők szerint jelképes időpontban történt: ezen a héten van ugyanis a 46. évfordulója annak a Roe/Wade-döntésként ismertté vált legfelsőbb bírósági határozatnak, amely az Egyesült Államokban lehetővé teszi az abortuszt. Ennek ellenére egyes tagállamokban hoztak az abortusz lehetőségét szűkítő törvényeket. Rhode Islandben és Új-Mexikóban most arra készülnek a törvényhozók, hogy ezeket visszavonják.

