Nem díjazta az iskola a kislány menő karácsonyi frizuráját, hazaküldték

Egy üres vizespalack köré tekerték a lány haját, amit aztán égősorral bolondítottak meg. A manchesteri iskola tanárai azonban nem díjazták az ötletet. Azzal az indokkal, hogy ez nem megfelelő hajviselet az iskolában, választás elé állították: vagy lebontja a haját, vagy hazamegy.

