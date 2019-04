Négy év alatt tíz baba halt meg egy bölcső miatt

A Rock ‘n Play nevű termékről van szó, az amerikai termékbiztonsági hivatal és a cég is egyaránt figyelmezteti vásárlóit a veszélyre. Nem tudni a halálesetek pontos okáról, ám a gyártó egy korábbi nyilatkozta szerint, az elhunyt babák mindegyike idősebb volt három hónaposnál, és nem voltak belecsatolva a bölcsőbe, így amikor megpróbáltak megfordulni, kiestek belőle, és ez okozta a halálukat.

Az embereket arra figyelmeztetik, hogy az eszközt semmiképp se használják három hónaposnál idősebb babák altatására anélkül, hogy a gyerekek be lennének csatolva. A babák ennyi idős korukra megtanulnak átfordulni, és sokszor álmukban is forgolódnak, ez pedig akár tragédiához is vezethet. A termékük megfelel a biztonsági előírásoknak, azonban a nem megfelelő használat így is okozhat baleseteket.

Régóta vita tárgyát képezi, hogy milyen pozícióban a legjobb altatni a csecsemőket. Sokak szerint a hason alvás a legjobb a kicsiknek, a másik szerint viszont ez veszélyes, ezért háton vagy oldalt fekve a legjobb altatni a babákat. Az viszont mindenképpen veszélyes, ha a baba valami magas helyen fekszik anélkül, hogy körbe lenne barikádozva.



24.hu