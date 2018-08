Az örömhírt a műsorvezető jelentette be közösségi oldalán.

"Ádin on board. Nagyon vártunk már kisfiam! Hála Istennek egészséges a kis kukac és édes mint az apja. Anyuci pedig most is egy hős volt, köszönöm neked szerelmem" - olvasható a bejegyzésnél.

Ein Beitrag geteilt von Istenes Bence (@benistenes) am Aug 11, 2018 um 4:08 PDT

-para-