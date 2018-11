Megnősül Quentin Tarantino

Fotó: AP

Tarantino tavaly jegyezte el a modell-énekesnő Picket. A pár 2009-ben ismerte meg egymást, amikor a rendező Izraelben járt Becstelen brigantyk című filmjének promóciós körútján. Kapcsolatuk rövidesen megszakadt, de 2016-ban folytatódott. Pick az Instagramra tett fel fotókat, amelyeken fehér menyasszonyi ruhát és fehér rózsakoszorút visel.

Az Oscar-díjas rendező jelenleg a Once Upon a Time in Hollywood című filmje utómunkáin dolgozik. A parádés sztárszereposztást felvonultató produkció 1969-ben játszódik Los Angelesben. A Manson-gyilkosságokról szóló filmben Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Al Pacino, Dakota Fanning és Timothy Olyphant is látható majd.

(MTI)