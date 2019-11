Magzati gyilkosságért perlik az ohiói orvosokat, ha nem mentik meg a méhen kívüli magzatot

Ohióban republikánus szenátorok olyan új törvényjavaslatot terjesztettek be a helyi törvényhozásban, miszerint az orvosoknak be kell ültetniük a méhen kívüli terhesség magzatát az anyaméhbe, ellenkező esetben gyilkosság vádjával néznek szembe - jelentette a The Daily Beast hírportál tudósítása nyomán több amerikai sajtóorgánum pénteken.