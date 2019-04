Látványosan csökkent a méhnyakbetegségek száma a HPV-oltás elterjedése után

A humán papillomavírus (HPV) szexuális úton fertőz, egyes típusai méhnyakrákot okoznak.

A British Medical Journal orvosi szaklap friss számában megjelent tanulmány szerint mióta 10 évvel ezelőtt bevezették a lányok rutinszerű oltását a vírus ellen, szinte teljesen eltűntek azok az esetek, melyeknél a méhnyakrákot megelőző állapotot diagnosztizáltak.

Azt találták, hogy a vakcina majdnem 90 százalékkal csökkentette a rákot megelőző állapotban lévő sejtek számát, a védőoltási program "felülmúlta a várakozásokat".

Az elmúlt évtizedben a lányok 12-13 éves korukban rutinszerűen megkapták a HPV-oltást az Egyesült Királyságban. Skóciában az lányok mintegy 90 százalékát immunizálták.

A Strathclyde-i, az Edinburgh-i, Aberdeeni és a Glasgow-i Caledonian Egyetem munkatársai mintegy 140 ezer fiatal nő adatait elemezték. Mindannyian 2008 és 2016 között vettek részt az első méhnyakrákszűrésükön.

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a védőoltási program a "méhnyakrákhoz vezető betegségek számának látványos csökkenéséhez vezetett". Hozzátették, hogy a vakcina "nagyon hatékony" és a jövőben jelentősen visszaszorítja a méhnyakrák előfordulását.

A méhnyak daganata a rák második leggyakoribb fajtája a 35 év alatti brit nők körében.

Amikor a védőoltási program elkezdődött, a kutatók úgy vélték, a vakcina a HPV két típusát tartja távol, ezek a méhnyakrákos esetek 80 százalékát okozzák. Most azonban azt találták, hogy Skóciában a méhnyakrákot megelőző betegségek majdnem 90 százalékát sikerült megelőzni vele.

A csökkenés még a be nem oltott nőknél is jelentkezett, ami arra utal, hogy a védőoltási program jelentős "nyájimmunitást" hozott létre, vagyis az oltatlanokat is védi Skóciában.

Korábbi kutatások szerint a HPV más ráktípusok, mindenek előtt a nyak, a fej, a női nemi szervek és a végbél daganatainak kialakulásában is szerepet játszik.

(MTI)