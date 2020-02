A kulisszák mögé kalauzolta el a közönséget a Gucci show-ja a milánói divathéten (VIDEÓ)

A modelleket egy üvegfallal körülvett hatalmas forgószínpadon öltöztették fel és sminkelték ki, mielőtt Ravel Bolerójára kivonultak a színpadra.

A kifutón romantikus, fodros ruhák és férfias külsőt kölcsönző toalettek követték egymást, eleget téve a divatház kreatív igazgatója, Alessandro Michele öt évvel ezelőtti döntésének, miszerint fittyet hányva minden stílus és nemi korlátra, új lendületet ad a divatnak.

A hétfőig tartó milánói divathetet a New Yorkban élő kínai dizájner, Han Wen bemutatója nyitotta meg kedd este, aminek az adott különös jelentőséget, hogy az új koronavírus-járvány miatt három kínai márka, köztük az Angel Chen is lemondta részvételét, mivel a bezárt gyárak miatt nem tudtak időben elkészülni kollekcióikkal.

A show-kat idén az interneten is élőben sugározzák az olasz divatkamara China We Are With You (Kína, veled vagyunk) elnevezésű kezdeményezése részeként, mivel a járvány miatt csaknem ezer kínai vevő, újságíró és dizájner volt kénytelen lemondani meghívását a divateseményre.

A következő napokban egyebek mellett a Prada, a Versace és a Giorgio Armani 2020/2021-es őszi-téli kollekcióit láthatja a közönség Milánóban, ahol első ízben mutatkozik be öt afrikai tervező is.

(MTI)