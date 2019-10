Kissé kínosra sikeredett Trump és felesége, Melania halloweeni édességosztása – VIDEÓ 

Trump ugyanis az előtte álló Minion-jelmezes gyerek fejét kezdte el egy csokoládéval paskolgatni, míg a First Lady a Minion-figura fejére helyezett egy tábla csokit!

A kisgyerekek kissé furcsállották a helyzetet, és amikor a Minion-jelmezes továbbhaladva leejtette a fejéről a csokoládét, Pókember barátja rögtön meg is kaparintotta azt.

Remélhetően a gyerekek máshol eredményesebben jártak.

I’m sorry but... did she just put candy on this kid’s head?pic.twitter.com/uM79Rdla47