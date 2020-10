Kiírta a férfi a Twitterre, hogy nincs jól – nagyon megható az, ami ezután történt

– fűzte hozzá a bejegyzéséhez.

I am not ok. Feeling rock bottom. Please take a few seconds to say hello if you see this tweet. Thank you.

Nem kellett sokat várni a kommentelőkre, Edmund több ezer üzenetet kapott, mindenki a támogatásáról biztosította őt, sőt privát beszélgetéseket is felajánlottak neki. Volt. aki fotókat, videókat küldött a felvidítására. Így tett a Fox News egyik riportere is, aki szerint nagy bátorság kell ahhoz, hogy valaki így felvállalja az állapotát, s ő emiatt tiszteli őt, ő egy húsvétra készült bárányos tortárl küldött neki egy fotót (vagyis inkább a fotó arról szólt, hogy el szerette volna készíteni a tortát, de nem úgy sikerült, ahogy ő azt elképzelte).

Hi Edmund from Florida. I admire your bravery for just speaking up and being so open. Not many can. Here’s a photo of my attempted “lamb cake” A few Easters ago. If anything, I hope it makes you laugh. Much love. pic.twitter.com/i33QDeuZxj

Sophia Bush és Joseph Morgan színészek azt üzenték neki, hogy ne féljen, nincs egyedül, a BBC-nél dolgozó Fergal Keane egy vessel próbálta kizökkenteni őt a rosszkedvéből. O'Learynek még a dublini reptér is segített.

Hi Edmund, you are not alone. So many people are feeling exactly that way at the minute. Never forget that you are loved & there are people who care about you. We see you like 747s; here’s one just for you, along with a picture of dawn in Dublin. Sending you hugs from back home. pic.twitter.com/x2TyI06uD7