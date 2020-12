Kiborultak az anyukák Dér Heni posztja miatt

A terhes énekesnő vizsgálaton járt, ahová a párja is elkísérte. Volt azonban néhány kismama, akik egyedül várakoztak, és akiket Dér Heni megsajnált.

Mindezt pedig egy posztban is megfogalmazta, de a kommentelőknek ez nem tetszett - írja a 24.hu.

"Évekig azt gondoltam, az ember egyedül bármire képes, hisz én is mindent egyedül értem el, egyedül hittem magamban, egyedül küzdöttem azért amim van… Azt hittem, ez elegendő mindenhez. Amióta megtaláltam az igazi társam, a család része átértékelődött bennem… Körülnéztem a rendelőben és láttam egy-két kismamát, akik egyedül várakoztak.. Arra gondoltam, simán képes rá az ember, de belül megsajnáltam őket.. El nem tudom mondani mennyivel nyugodtabb a lelkem, hogy tudom, a gyermekemnek ugyanolyan értékű apukája is kiveszi a részét a családi teendőkből, mint én.. Persze ugyanúgy képesek lennénk egyedül is bármire, de szerencsés vagyok, hogy ezt mindketten másképp éljük… Jó tudni, hogy a kisfiunk bármelyikünkre ugyanúgy számíthat majd – írta Dér Heni.

A kommentelő anyukák azonban nem értik, miért kell sajnálni azokat, akik egyedül mennek orvoshoz, és szerintük az apákat sem kellene becsmérelni, mert ezer oka lehet a dolognak, például az, hogy dolgozniuk kell.



(via24.hu)