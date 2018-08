Kiborult a francia teniszszövetség Serena Williams ruhája miatt (FOTÓ)

Fotók: GettyImages - További képekért kattints!

Az amerikai játékos nem divatot akar teremteni, elmondása szerint a ruha segít a vérkeringés fenntartásában. A teniszező esetében ennek azért van jelentősége, mert a gyermeke születésekor majdnem belehalt egy vérrögbe.

A Black Panther című filmből ihletet merítő ruháról azt is elmondta Williams, hogy segít visszanyerni az önbizalmát is, ezért nőtársainak is inspirációt szeretne szolgálni.

A francia szövetség viszont kategorikusan kizárta, hogy ilyen szerelésben lépjen pályára bárki is a jövőben, mert nem tartja tiszteletben a torna múltját. "Ezt többet nem fogjuk elfogadni, mindenkinek meg kell tisztelnie a játékot és a helyszínt is" – jelentette ki Bernard Giudicellit, a Francia Tenisz-szövetség elnökét.

Emellett kilátásba helyezte a szövetség vezetője azt is, hogy szigorúbb dress code-ot írjanak majd elő a játékosoknak.

Príspevok, ktorý zdieľa Serena Williams (@serenawilliams), 29 Máj 2018 o 12:05 PDT

24.hu