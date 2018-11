Ilyen még nem volt: Egy fotón Madonna összes gyermeke (FOTÓ)

Anyai érzéseiről is vallott, azt írta a fotó alá, hogy nagyon szereti őket, még a karrierjénél is sokkal jobban.

What I am Most THANKFUL for! My Children have led me down roads and opened doors I never imagined I’d walk through. Fame , Fortune and Records Broken could never equal that which I treasure and value most. #blessed #grateful #family Happy ThanksGiving from Malawi! pic.twitter.com/3VIlFYRtug