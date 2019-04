Így néz ki valójában a női mell (FOTÓ)

A látvány sok embert sokkolt, mert egészen más elképzelésük volt arról, hogy hogyan néz ki, és sokan azon a véleményen voltak, hogy miért kell ilyen képeket posztolni.

I just realized I never saw a photo of a female muscle system. This is NOT what I imagined milk ducts to look like. pic.twitter.com/GBK6trgXF8

- írta le kritikáját az egyik hozzászóló.

Természetesem voltak olyanok is, akik mindenkit nyugalomra intettek. Főleg olyan nők, akik épp szoptatják a gyermeküket, ezért kíváncsiak voltak arra, hogy hogyan néznek ki a tejmirigyek. Sőt, olyan vélemények is voltak, akik azt kritizálták, hogy ilyen képek miért nem jelennek meg a tankönyvekben, s csak a férfiak mellizomzatát ábrázolják.

I mean, I’m LITERALLY reading these as I nurse my baby at 3am. I think that picture is soooo cool! I’ve always wondered what they look like!! Honestly never gave it any thought that what we see in school is really the man’s