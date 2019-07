Húsz százalékkal is olcsóbban lehet idén nyaralni a horvát tengerparton

Az árengedmények főleg magánszállásokra, apartmanokra, kiadó szobákra és kevésbé forgalmas helyeken elhelyezkedő villákra is vonatkoznak, de három és négy csillagos szállodák is csábítanak akciókkal júliusban és augusztusban - olvasható az újságban.

Ennek oka a lap szerint, hogy 40 ezerrel több kiadó ágyat regisztráltak idén Horvátországban, mint tavaly, és bár a kínálat nőtt, a kereslet a tavalyi szinten maradt.

Boris Zgomba, a horvát utazási irodák egyesületének elnöke elmondta: a magasabb kategóriás szálláshelyek az idén is elkeltek, vannak olyan városok, ahol tovább nőtt a turisták száma, ilyen Split környéke vagy Dubrovnik, a probléma azokkal van, akik újak a piacon, valamint, akik nem fektettek be, nem rugalmasak és nem növelték a szolgáltatások minősét. Az igények egyre nagyobbak, vannak, akik nem szombattól szombatig akarják eltölteni a szabadságukat, ahogy azt a horvát szállásadók meghatározzák, és olyanok is akadnak, akik a privát szállásokon is szállodai ellátást igényelnek, mint például a napi takarítás vagy a reggeli - hangsúlyozta.

A turizmusban dolgozók felróják a kormánynak, hogy a magas adók miatt - amely a turizmus-vendéglátásban is 25 százalék -, nem versenyképesek a mediterrán piacon. Úgy vélik: nincs előre kidolgozott stratégia az idegenforgalmat illetően, óriási a munkaerőhiány, és az ágazat magára van hagyva.

Eközben Gari Cappelli turisztikai miniszter elégedett az idegenforgalmi szezonnal. Az N1 horvát hírcsatorna egyik műsorában arról beszélt: az első hat hónapban két százalékkal több turista érkezett Horvátországba, mint 2018-ban, és szerinte az előfoglalások is a terv szerint haladnak. Az elmúlt fél évben 6,5 millió turista látogatott az országba, akik 26 millió vendégéjszakát töltöttek el.

A szakmai szervezet, a HUT mindazonáltal arra figyelmeztet, hogy májusban a rossz időjárás miatt volt kevesebb vendég, de júniusban is 3-7 százalékkal kevesebben foglaltak szállást az országban, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Kiemelték, hogy némi erőfeszítésre, erősebb marketingre és a kínálatok korrigálására lesz szükség, hogy hozzák a tavalyi számokat.

