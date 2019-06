HOPPÁ! Mariah Carey-tortát akart, Marie Curie-t kapott

A rendelésnél le is diktálták a kedvence, Mariah Carey nevét, annak reményében, hogy egy róla készült kép köszön vissza majd az édességről.

Ám félreértés történt, és a cukrász a lengyel származású francia fizikus és kémikusnő, Marie Curie arcképét készítette el.

My cousin in England told her colleagues she wanted a Mariah Carey birthday cake. They misunderstood, and is the cake they made her instead. It’s Marie Curie, looking very festive. pic.twitter.com/LMHJnMATqD