Hétéves korában elpusztult Grumpy Cat

A mémek koronázatlan királya, sokak kedvenc morcos cicája, Grumpy Cat – olvasható a macska Twitter-oldalán.

A közlemény szerint húgyúti fertőzése során komplikációk merültek fel, ez okozta a négylábú halálát.

A Tardar Sauce (azaz tartármártás) nevű cica 2012-ben robbant be a világhálóra Grumpy Cat (morcos macska) becenéven, azóta pedig milliónyi ember arcára csalt mosolyt a mindennapokban. Grumpy Cat jellegzetes arckifejezését törpenövés okozta.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97