Ha megtalálja a jelszavát ezen a listán, azonnal változtassa meg

Ezúttal is kiderült, hogy a nagyon gyenge jelszavak továbbra is rendkívül népszerűek, a leggyengébbek feltöréséhez egy másodpercnél kevesebb is elég a kiberbűnözőknek.

Zsinórban már a hetedik éve tartja vezető helyét az „123456”, míg a második helyre a kicsit hosszabb, de korántsem biztonságosabb „123456789” került.

A legrosszabb jelszavak listája 2020-ban:

123456 123456789 picture1 password 12345678 111111 123123 12345 1234567890 senha ('jelszó' portugálul) 1234567 qwerty abc123 Million2 000000 1234 iloveyou aaron431 password1 qqww1122

(via24.hu)