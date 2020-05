„A gyerekek szeretnek hozzánk járni, gyakoriak az őszinte ölelések” – A dunaszerdahelyi speciális alapiskola igazgatónőjét a mindennapjaikról és a vírus hozta helyzetről kérdeztük

A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 1 utcai Egyesített Iskola (közismertebb nevén a dunaszerdahelyi speciális alapiskola) immár 32. éve működik. A 2019/2020-as tanévben összesen 54 diák látogatja az intézményt. Az oktatás 8 osztályban zajlik. 32 tanuló a speciális alapiskolában tanul, 22-en pedig a készségfejlesztő iskolát látogatják. Az intézmény továbbá gyógypedagógiai tanácsadóval is rendelkezik. Katona Szabinával, az iskola igazgatónőjével beszélgettünk, akit az iskola mindennapjairól és az online oktatásról kérdeztünk.

Az általános iskolákhoz hasonlóan önöknél is egytől kilencig vannak az osztályok?

Nálunk az alsó és a felső tagozat összevonva működik. Nincs minden évfolyam külön, erre ugyanis nincsen helybéli kapacitásunk. Az autisták kilenc évet, a többiek tíz évet járnak hozzánk.

Külön osztályt tartanak fenn az autizmussal élő gyermekek számára. Miért van erre szükség?

Minden autizmussal élő ember más. Vannak köztük, akik igénylik a társaságot, de vannak olyanok is, akik nem szeretik a nyüzsgést és a zajokat. Az utóbbi gyermekek számára is biztosítjuk a nyugodt környezetben való tanulást. Tavaly szeptembertől újabb négy autista diák látogatja az iskolát, így az autistáink száma 16. Az első év mindig a próbálkozásokról szól, ilyenkor kitapasztaljuk, hogy melyik gyermeknek mi felel meg a leginkább. Amennyiben azt látjuk egy autista diáknál, hogy nem zavaró számára egy adott közösségben zajló oktatás, akkor a többiekkel együtt fejlesztjük. A félénkebb, zárkózottabb tanulóknak az osztályon belül külön tanulósarok kialakítása is lehetséges, ahol biztosított a saját, nyugodt magánszférája. Időközben természetesen, az igényeiknek megfelelően változtatunk a dolgokon.

Hogyan zajlik egy nap az iskolájukban?

Nálunk teljesen más a légkör, mint egy általános iskolában.

Családias légkörben zajlanak a mindennapjaink. A gyerekek szeretnek hozzánk járni, örömmel jönnek, gyakoriak az őszinte kézfogások, ölelések, s ez számunkra is egyfajta pozitív visszajelzés.

Reggel nyolckor kezdünk el dolgozni, csengetések nélkül. Fél tízig intenzív fejlesztés folyik, mert ilyenkor a legfogékonyabbak a diákok. Ezután egy félórás tízórai szünet következik. A nap hátralévő részében pedig inkább a manuális foglalkozások kerülnek előtérbe, mint például a rajz és a zene. Negyed egy, illetve egy órakor végződik a tanítás, amit a különféle szakkörök követnek. Énekkör, tánckör, kézműves szakkör, mozgásterápia – ezek közül válogathatnak.

Mi a cél, tizedik év végére milyen szintet kellene elérniük a diákoknak?

Ez teljesen individuális. Az összes diákunkkal egyéni tanterv szerint haladunk. Mindenkiből igyekszünk kihozni a maximumot.

Persze próbáljuk minél jobban kitolni a határaikat, de senkire nem erőltetünk rá semmit, mindenkit a képességeinek megfelelően fejlesztünk.

Egyre több szülő dönt úgy, hogy általános iskolába íratja be gyermekét, annak ellenére, hogy az iskolaérettségi vizsgálatnál a szakemberek a speciális iskolát ajánlották számára, valamilyen mentális sérülés miatt. Mi a véleménye az effajta integrált oktatásról?

Ki merem mondani, hogy vannak gyermekek, akiknek jót tesz, s akiknek kifejezetten ajánlanám is, ugyanakkor hozzátenném, hogy az alapiskolák sajnos nincsenek még erre kellőképpen felkészülve.

Úgy gondolom, fontos lenne, hogy a szülők inkább megfogadják a pszichológus és a gyógypedagógus tanácsát. Érthető, hogy nehéz szembesülni azzal, hogy a gyermekünk valamilyen problémával küzd, azonban ezt el kell fogadni, különben a gyermeknek csinálunk rosszat.

Az általános iskolában a pedagógusoknak nincs ideje külön foglalkozni a sérült diákokkal. Bár egyre több iskola alkalmaz asszisztens pedagógusokat, sajnos ők sem erre a szakterületre képzettek. Próbálkoznak, de a feltételek nem adottak ahhoz, hogy megfelelően fejlesszék az integrált diákokat. Sokszor előfordul az is, hogy ezeket a gyerekeket az általános iskolai társaik kicsúfolják, piszkálják, vagy kiközösítik. Ezt gyakran tapasztaljuk azokon a gyerekeken, akik általános iskolából kerülnek hozzánk. Szeptemberben még félénkek, tartanak attól, hogy vajon mi fog velük történni. Idővel viszont felszabadulnak, mert látják, hogy itt mindenki egyforma, senki nem mutogat ujjal a másikra. Nagyon jó érzés látni, amikor már mosolyogva jönnek be hozzánk.

A speciális általános iskola elvégzése után a fiataloknak lehetősége van beiratkozni a készségfejlesztő iskolába. Itt mit tanítanak nekik?

Igazából ide nemcsak fiatalok járhatnak, korhatár ugyanis nincsen. A feltétele csupán a speciális alapiskola elvégzése, továbbá az alapiskolán belül integrált tanulók is jelentkezhetnek, akik értelmi szintjükből kifolyólag más középiskolát nem látogathatnak. Az úgymond elméleti tantárgyak mellett, mint például a számtan, nyelvtan, olvasás, gyakorlati órákat is beiktatunk, amikkel a mindennapi életre próbáljuk felkészíteni diákjainkat. Így például bevásárolnak, főznek, vasalnak, mosnak, gondoskodnak a szobanövényeinkről. Nemrégiben támogatással sikerült kialakítanunk egy kis terápiás kertet, így a kertészkedés alapjaival, és a kerti munkálatokkal is megismerkedhetnek.

Számukra fontos a sikerélmény, ezért olyan dolgokat bízunk rájuk, amikről tudjuk, hogy képesek elvégezni. Szeretnénk elérni, hogy amennyire csak lehetséges, önellátóak legyenek.

Terápiás kert – Mit jelent ez pontosan?

A növények mellett létrehoztunk egy terápiás jellegű „játékot”, mely a tapintáson alapul. Egy kört több részre osztottunk fel és minden egyes részébe más-más felületű és térfogatú tárgyakat, anyagokat helyezünk el. Lesz köztük aprókavics, érdesebb kő, homok, víz és így tovább. Mezítláb gyalogolnak majd végig ezeken a diákok, ami pozitív hatást gyakorolhat az idegrendszerükre, hiszen a legtöbb idegvégződés a talpainkban található.

Az iskolát körbejárva egy fényekben úszó, különleges berendezésű szobát is láttunk.

Igen, ez egy multiszenzoros helyiség, ahol több érzékszerv stimulálása valósul meg különböző ingerek, a fény, a szín, a zene, az illatok, a tapintás által. A Snoezelen terápia előnye, hogy tanulás nélkül pozitív, kellemes élmények átélésével fejleszt. Ha valamelyik gyerkőcnek rossz napja van, kedvetlen, fáradt, akkor ebben a helyiségben folytatódik aznapi fejlesztése.

Gyógypedagógiai tanácsadó központtal egyaránt rendelkeznek. Mit lehet erről tudni?

Jelenleg tíz emberből álló csapatunk van. Gyógypedagógusok, pszichológusok, logopédus és szociális pedagógus áll a szülők és a tanárok rendelkezésére. A székhelyük itt van nálunk, ugyanakkor ők leggyakrabban „terepen” dolgoznak, vagyis kijárnak az egyes iskolákba és óvodákba. Szükség esetén segítenek az integrációban, kivizsgálják a gyermekeket, tanácsokkal látják el a szülőt és a tanárt egyaránt. Néhányan közülük különféle terápiával is foglalkoznak.

Márciusban felütötte fejét a koronavírus-járvány, aminek következtében önöknek is be kellett zárniuk az iskolájukat. A speciális igényű diákoknál miként tudják megoldani az online oktatást?

Iskolánk pedagógusai különböző módszereket praktizálva igyekeznek oldani a kialakult helyzetet. Tanulóink rendszeresen megkapják a feladatokat a közösségi portálokon vagy e-mailben, akiknél az internet hozzáférhetőség nem megoldható azoknak a tanulóinknak a tanáraink kinyomtatott formában juttatják el a szükséges anyagokat és feladatlapokat.

Június 1-jétől újra kinyithatják kapuikat, az iskolalátogatás azonban önkéntes alapon fog működni. Hogyan vélekedik erről? Eleget tudnának tenni a szükséges előírásoknak?

Igen, iskolánk nyitva áll az 1-5. évfolyam tanulói számára. Nemcsak a diákok, de a szülők többsége is örömmel fogadta ezt a bejelentést. Elmondásuk szerint már hiányoznak egymásnak az osztálytársak, kis barátok. A tanítást, nevelést kettő osztályban kezdjük meg. A többiek foglalkoztatása a már bevált módszerek segítségével folytatódik. Véleményem szerint az lenne az igazi, ha már mind együtt lehetnénk. Remélhetőleg szeptemberben eljön ennek is az ideje.

Az igazgatónő és a tanári kar nagy álma, hogy egy tágasabb épületbe költözhessenek, jelenleg ugyanis helyszűkével küzdenek, ami lényegesen korlátozza a lehetőségeiket. Amennyiben szívesen segítené az intézményt, megteheti azt akár az adója 2%-ának odaajándékozásával is. (Az iskola számlaszáma: SK51 5200 0000 0000 0845 8120.)

Szlávik Cyntia