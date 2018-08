Ez a találmány képes megmenteni a vastag combú nők nyarát

A britek máris találtak a problémára egy megoldást: a Pretty Little Thing nevű cég kijött egy praktikus kis kiegészítővel, amivel elkerülhető a kellemetlen kidörzsölődés.

A termék – amely sokak szerint életmentő – úgy néz ki, mintha egy combfix vastag felső pántját levágnánk, és a comb tövébe húznánk.

@OfficialPLT has brought out black chafing bands for your thighs oh my lord this is gonna be a life saver for the thick thighs community especially with summer pic.twitter.com/o0fAGwAyuA