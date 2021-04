Észmegáll! Két szlovákiai nővér ugyanazon a napon hozta világra ikreit

Ugyanazon a napon hozta világra ikreit két nővér az eperjesi kórházban – a négy fiúról most közös szobában gondoskodnak.

A fiúk hétfőn császármetszéssel jöttek világra: előbb Matej és Dávid, egy órával később pedig Richard és Damián.

A két nővér egy időben esett teherbe, az orvosok pedig egynapos különbséggel jósolták meg a szülés időpontját. Nagy volt a meglepetés, mikor megtudták, hogy mindketten két babát is várnak, ugyanis korábban nem voltak még ikrek a családjukban.

A testvérek most egymást segítik a gyerekek gondoskodásában, akik egészségesek és szépen fejlődnek. A két nővérnek van egy másik lánytestvére is, így már megy a viccelődés, hogy a jővőben majd vele is találkoznak a szülőszobán.



