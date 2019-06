Elhiszed? Meryl Streep 70 éves!

A gyász elől a munkába menekült, első Oscar-díját 1979-ben a legjobb mellékszereplőként kapta, a Kramer kontra Kramer című drámában egy férjét és kisfiát elhagyó anyát játszott. A második Oscart 1982-ben, immár főszereplőként vehette át, a Sophie választása című filmben a koncentrációs táborok borzalmait túlélő, de gyermekeit elvesztő lengyel nő megformálásáért.

Általában erős és makacs, de érzékeny asszonyokat formál meg,

egyformán kiváló romantikus drámában (A francia hadnagy szeretője, Zuhanás a szerelembe, A kísértetház), komédiában (Jól áll neki a halál, Képeslapok a szakadékból), thrillerben (Az éjszaka csendje), akciófilmben (Veszélyes vizeken) és melodrámában (Életem értelme, A szív dallamai). A Távol Afrikától című romantikus történetben Robert Redford, a lassú, érzelmekben gazdag A szív hídjaiban Clint Eastwood oldalán remekelt.

Művészi megújulásának adta tanújelét a 2002-ben forgatott Az órákban, amelyben Julianne Moore-ral és Nicole Kidmannel együtt neki ítélték a legjobb női főszereplőnek járó Ezüst Medvét Berlinben. Az ördög Pradát visel (2006) zsarnoki divatlap-szerkesztője után a Koltai Lajos által rendezett Estében lányával, Mamie Gummerrel játszott együtt. 2008-ban az ABBA-dalokból összeállított Mamma Miában a hatvanhoz közel is elsöprő lendülettel dalolt és táncolt, de a második részben csak néhány perces szerepet vállalt. A Kétely című drámában egy vaskezű apácanővér volt, a Julie és Julia - Két nő, egy recept című "konyhai vígjátékban", amelynek kedvéért jó néhány kilót magára szedett, egyszerre két nő bőrébe bújt, az Egyszerűen bonyolult című filmben öniróniával bolondozott. 2012-ben A Vaslady című életrajzi drámában Margaret Thatcher egykori brit kormányfő megformálásért harmadszor is elnyerte az Oscar-díjat. Ezzel végleg a legnagyobbak közé emelkedett, beérte a korábban "triplázó" Jack Nicholsont, Ingrid Bergmant és Walter Brennant, s egyedül a négyszeres Oscar-díjas Katharine Hepburn áll előtte.

A rekorder

Egy minden bizonnyal megdönthetetlen rekord már az övé: 21 alkalommal, csak az elmúlt öt évben négyszer (az Augusztus Oklahomában című családi drámáért, a Vadregény című kalandfilmért, a világ legrosszabb operaénekesnőjéről szóló, Florence - A tökéletlen hang című zenés életrajzi drámáért, tavaly pedig a hetvenes években nagy port felvert jelentést felelevenítő, A Pentagon titkai című drámáért) jelölték Oscar-díjra. Rajta kívül csak hárman vannak (Sir Laurence Olivier, Paul Newman és Katharine Hepburn), akiket egymást követő öt évtizedben is jelöltek Oscarra. Streep az Golden Globe-díj történetének is rekordere - az elmúlt évben 31. jelölését kapta, a kitüntetést nyolcszor el is nyerte, s két éve megkapta az életműért járó Cecil B. DeMille-díjat is.

Tökéletességre törekvéséről is ismert

Munkabírása és lelkesedése mellett tökéletességre törekvéséről is ismert. A hiteles alakítás érdekében az olasz (A szív hídjai), a francia (Julie és Julia) és az angol akcentust (A Vaslady) is elsajátította. A Veszélyes vizeken kedvéért megtanulta a vadvízi evezést, amikor A szív dallamaiban hegedűtanárnőt alakított, hat héten át napi hat órán át gyakorolt a hangszeren, a Dübörög a szív című zenésfilm idősödő rocker szerepe miatt gitározni is megtanult, a Julie és Julia után pedig profi séfeket megszégyenítő módon tudta a hagymát hámozni és szeletelni.

Legutóbbi filmjei között A szüfrazsett című történelmi drámában a nők szavazati jogáért kampányolt, a Mary Poppins visszatérben a gyerekeket szórakoztatta, s csatlakozott az HBO Golden Globe- és Emmy-díjas Hatalmas kis hazugságok című televíziós sorozata második évadához. Az év végén mutatják be az amerikai polgárháború idején játszódó, Kisasszonyok című klasszikus amerikai lányregény újabb filmváltozatát, s folynak a posztprodukciós munkálatai Steven Soderbergh Panama-iratokról szóló filmjének.

Az Oscar- és Arany Glóbusz mellett Emmy-, Tony-, César-, BAFTA-díjat is őriz, megkapta a legmagasabb amerikai polgári kitüntetést, az Elnöki Szabadságérmet és a francia Becsületrendet, csillaga van a hollywoodi hírességek utcáján, ő a Bette Davis-életműdíj első kitüntetettje, az Amerikai Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja, az Amerikai Filmintézet, a Kennedy Center és a Berlinale életműdíjasa, a berlini fesztivál zsűrijének 2015-ben elnöke volt.

Mentes a sztárallűröktől

A humoráról is ismert színésznő túl a hatvanon szerepelt először a Vogue magazin címlapján. Mentes a sztárallűröktől, vállalja korát, és nyíltan hangoztatja Hollywoodról alkotott nem túl hízelgő véleményét. Magánéletéről nem szívesen beszél, szobrász férjétől három lánya és egy fia született, s néhány hónapja büszke nagymama. Számos jótékonysági kezdeményezésnek részese, kampányt folytatott azért, hogy létrehozzák az amerikai nők történelmi múzeumát, többször emelte fel szavát a női egyenjogúság érdekében, s egyike volt azoknak, akik élesen elítélték a színésznőket évtizedeken át zaklató Harvey Weinstein producert. Néhány éve bejelentette, hogy ösztöndíjat hoz létre a lowelli Massachusetts Egyetemen, a kiugró tehetségű angol szakos, illetve matematikus hallgatók támogatására, s forgatókönyvíró műhelyt alapított 40 éven felüli nőknek.

mti/para