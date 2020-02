Eleven nőcik – Eliaš Bosák Tünde: "Nem kell mindenkinek megfelelned!"

Ha egyetlen bővített, de tömör mondatban kellene bemutatnod, ki vagy, és mivel foglalkozol, az hogy hangzana?

Gyerekekkel szívesen együttműködő, aktív, optimista, bőbeszédű és megoldásokat kereső gyermekpszichológus.

Tevékenységedet, szívügyedet illetően mire vagy a legbüszkébb?

Mindig is természetes volt számomra, hogy ha tudok, segítsek másoknak/másokon, és egyúttal nagyon szerettem volna gyerekekkel foglalkozni. Ötvöztem a kettőt, és most a hivatásomnak köszönhetően csinálhatom azt, amit mindig is szerettem volna. Örömmel tölt el, hogy más területen is jelen lehettem a gyermekek életében és ők is az enyémben, pl. egyetemi éveim alatt táncot oktattam gyerekeknek, gyerektáborokat, gyerekklubokat szerveztem a barátaimmal. Most szeretett családom és állandó munkám mellett beszélgetőesteknek, előadásoknak és a Minority Kidsnek köszönhetően talán közvetve is van lehetőségem segíteni, de egyúttal tanulni, fejlődni és nagyon érdekes emberekkel is megismerkedni.

Tevékenységedben, szívügyedben mit szeretsz a legjobban és legkevésbé?

A legjobban azt szeretem, hogy gyerekekkel foglalkozhatok, és ennek köszönhetően néha felidézhetem gyermeki énemet, még akkor is, ha már rég elhagytam a gyermekéveket. :-) Gondolok itt a gyerekek tisztánlátására, a naiv, de mégis annyira igaz, őszinte, kreatív és szívvel-lélekkel való hozzáállására, amit mi felnőttek néha elfelejtünk.

Kérlek, írj le egy, a tevékenységedhez kötődő konkrét kedves/emlékezetes szituációt/történetet!

Emlékszem, még pályakezdő voltam: egy nagyon aranyos, szorongó gyermek keresett fel az anyukájával, mert nagyon rossz álmok gyötörték és nehezen aludt el. A találkozónk végén megkérdezte, hogy

ha már ilyen jól elbeszélgettünk, meg tudnék-e állni náluk este elalvás előtt, hogy kipróbáljuk, igazából mennyire segített a jó tanács. :-)

Ki az az inspiráló személy vagy melyik az az esemény, aki/ami erre a pályára terelt?

Dr. Strédl Terézia – pszichológus, gimnáziumi éveim alatt egy fantasztikus előadásán vehettem részt, amely nagy hatással volt rám.

Említs olyan tényezőket, amiktől a kezdetek után, egy folyamat végén az lettél, aki ma vagy!

Mivel minden nap jön valami új helyzet, tapasztalat, legyen az pozitív vagy negatív, ami formál, amitől változok és alakulok, amelyekből tudatosan vagy ösztönösen tanulok, nehéz csak párat kiragadni.

Ami viszont az életem egyik legmeghatározóbb eseményei közé tartozik, az gyermekeim érkezése, Anyuka lettem! Kerek lett a világ számomra, felnőttem, átrendeződtek a dolgok az életemben és azóta is sokat tanulok a gyerekeimtől.

Igaz, néha mélyeket kell lélegezni, néha 100-tól visszafelé kell számolni, mert hiszen gyerkőceink minden korban próbára tesznek minket, de hála a páromnak, aki fantasztikus apuka, egyelőre meg tudtuk oldani a nagyobb kihívásokat is.

Hogyan tekintesz ma a kezdő, évekkel ezelőtti önmagadra, mi az, amiben leginkább megváltoztál mostanra?

Azt üzenném, hogy nincs lehetetlen, de ne akarj mindent azonnal megoldani! Hogy Einstein idézetével is éljek: „Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre.”

Ezen kívül még talán annyit üzennék, hogy nem kell mindenkinek megfelelned! Persze vannak egyes területek, amelyeken belül még fejlődnöm kell, de mostanra sokkal türelmesebb és megfontoltabb lettem.

Egy idézet, gondolat, ami inspirál az életben, illetve ami legutóbb szöget ütött a fejedben /”életfilozófiád”/?

Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. (Antoine de Saint-Exupéry)

A nőci, ha eleven

Nevezd meg, kérlek, a három legmeghatározóbb tulajdonságod, aminek a sikeredet/életed alakulását köszönheted!

Alázatos, empatikus, segítőkész.

Magadban mit értékelsz leginkább, illetve szeretsz legkevésbé?

Magamban azt értékelem leginkább, hogy szerintem elfogadó vagyok másokkal szemben. Legkevésbé pedig azt, hogy hajlamos vagyok túlvállalni magam és aztán túlpörgök. Hálás vagyok a családomnak, hogy vigyáznak rám, és ilyenkor visszaterelnek a helyes útra. :-)

Másokban mit értékelsz leginkább, illetve szeretsz legkevésbé?

Alázatot, kitartást, türelmet. Legkevésbé: ítélkezést, hamisságot, önzőséget.

Említs 3 olyan szlovákiai magyar nőt, akit te a saját értékrended szerint nagyra tartasz!

Édesanyám, Dr. Strédl Terézia, Récsei Noémi.

Ha valaki tanácsot kérne tőled, mi kell ahhoz, hogy „eleven“ (= erős, ügyes, talpraesett stb.) legyen, mit tanácsolnál?

Utolsó pillanatig erősebbnek lenni, mint a helyzet, amelyet külső erők teremtenek meg körülöttünk. Lélekben nem adni fel semmit, nem engedni; ez a titok. (Márai Sándor)

(szt, hrn)