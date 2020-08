„Elég visszatérni a józan paraszti észhez!” – Szegi Arankával a környezettudatosságról beszélgettünk

A komáromi Szegi Aranka és férje, Szabolcs számára fontos a környezetvédelem, ők maguk is környezettudatosan élnek. Hogy minél szélesebb körben tudják népszerűsíteni ezt az életmódot, így megalapították a Kompakt Slovakia Polgári Társulást. Előadásokat tartanak, fát ültetnek, szemetet szednek, hasznos információkkal látják el az érdeklődőket. A múlt hónapban például a műanyagmentes július kihívásra buzdítottak. Ehhez segítséget is nyújtottak, minden nap új és új tippeket osztottak meg a közösségi oldalukon. Nem csupán a problémára hívják fel a figyelmet, hanem megoldással is szolgálnak. Tevékenységükről Arankát faggattuk.