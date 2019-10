Brit politikusnők szolidaritásukról biztosítják Meghan hercegnőt

„Elvárnánk az országos médiától, hogy tudja, mikor áll az ország érdekében egy történet nyilvánosságra hozatala és mikor csak az a célja, hogy leromboljon egy nőt ok nélkü” - áll a munkáspárti Holly Lynch által nyilvánosságra hozott levélben.

Women MPs from all political parties have put aside our differences to stand in solidarity with the Duchess of Sussex today and are sending her this open letter. pic.twitter.com/ytLHG5qPf4