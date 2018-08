Ahol alapból porig alázzák a nőket, most teli pofával lihegik: több tiszteletet a gyengébbik nemnek!

wikipédia

Az incidens egy Tbilisziből Iszfahánba tartó járat utasainak biztonsági ellenőrzése során történt. Bahram Kászimi iráni külügyminisztériumi szóvivő bejelentette, hogy Teherán mély felháborodását fejezte ki a repülőtér biztonsági szolgálatának eljárása miatt, amit a tbiliszi iráni nagykövetség útján jelzett a georgiai külügyminisztériumnak is.

"Reméljük, hogy a tbiliszi repülőtér biztonsági szolgálata mindent el fog követni, hogy a muszlim nők magánszféráját tiszteletben tartsák, és ilyesmi ne ismétlődhessen meg még egyszer" - tette hozzá.

Fura ilyen érvelést hallani a súlyos állami cenzúrát üzemeltető iszlám köztársaságtól, ahol annyira tartják tiszteleben a nők jogait, hogy attól koldulna egy átlag európai menyecske. Most történt júliusban például, hogy egy iráni csajszi visszafogottan táncikált az Instagramján, erre meg a nagy nőtisztelő ország kielégítetlen hatóságai letartóztatták a hölgyet, mint a pinty. Mert a 18 esztendős leányzó valami perverz megközelítés szerint túlságosan kihívóan viselkedett a közösségi oldalon.

Ugyanezen ország vezetője, Haszan Róháni iráni elnök pár hónapja rukkolt elő egy dologgal, ami első hallásra is Monthy Python kategória a világ szerencsésebbik szegleteiben. Azt kezdeményzete ez a derék politikus, hogy oldják fel a nők számára elrendelt stadionlátogatási tilalmat. Mert bizony ebben a nők magánszféráját rendkívül tisztelő Iránban 39 éve nem engedik be a gyengébbik nem képviselőit a stadionokba. A tilalmat az 1979-es iszlám forradalom után vezette be az ország vallási vezetése. Az ország befolyásos egyháza úgy véli, hogy a nőknek nincs helyük a futball stadionokban, ahol a férfiak annyira felhevülnek és ilyenkor "útszéli szavakat" kiabálnak.

És akkor ez az ország tiltakozik toporzékolva, mondván: az iráni nők fejkendőjének reptéren történő levétele az maga a magánszféra megsértése. Kétség nem férhet hozzá, a politikai abszurd színház egyik legnagyobbja maga Irán.

MTI/para