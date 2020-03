50 éves Rachel Weisz, a magyar származású Oscar-díjas brit színésznő

"Nem bánt, hogy egyre idősebb leszek. A dolgok az évek múlásával egyre egyszerűbbé válnak, bölcsebbek és tapasztaltabbak leszünk. Nekem a húszas éveim voltak a legkínosabbak. Ma már magabiztosabb vagyok afelől, ki vagyok"

- nyilatkozta nemrég.

Londonban született, ahová magyar származású mérnök-feltaláló apja és osztrák származású pszichoanalitikus anyja a holokauszt elől menekült. Tizenöt évesen kezdett modellként dolgozni, de igazán a színészet vonzotta. Filmajánlatokat is kapott, szülei azonban azt akarták, előbb szerezzen diplomát. Így került a cambridge-i egyetemre, ahol az általa alapított színjátszókör 1991-ben az Edinburgh-i Fesztiválon díjat nyert. Weisz 1995-ben megkapta a legígéretesebb fiatal színésznő címet a londoni kritikusoktól egy Noel Coward-darabban nyújtott alakításáért, s hamarosan tévésorozatokban is feltűnt.

Az áttörést Bernardo Bertolucci Lopott szépség című filmje hozta meg számára, amelyben ugyan Liv Tyler volt a főszereplő, de neki is jutott a rivaldafényből a sznob festő lánynak szerepében. A következő években kisebb szerepeket kapott nagy nevek társaságában, 1996-ban a Láncreakcióban Keanu Reeves és Morgan Freeman volt a partnere, majd Ben Affleck mellett domborított a Végig az úton című filmben. A nemzetközi elismertségre a Múmia és a Múmia visszatér című művészileg ugyan kétséges értékű, de nagy közönséget vonzó főszerepében tett szert.

A Napfény íze című, Szabó István rendezte filmben visszatért gyökereihez, az alkotás egy magyar zsidó család három nemzedékének történetét meséli el a történelem viharai között. Jude Law mellett szerepelt az Ellenség a kapuknál című második világháborús filmben, az Egy fiúról című alkotásban Hugh Grant, a Constantine - A démonvadászban Keanu Reeves volt a partnere.

Pályafutása legnagyobb szakmai sikerét 2006-ban a John le Carré thrillerjéből készült Az elszánt diplomata című filmben aratta: átvehette a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjat és a Golden Globe-díjat, emellett BAFTA-díjra is jelölték. Alakítása minden szempontból hiteles volt: a filmben egy terhes asszonyt játszott, s a valóságban is ekkor volt várandós gyermekével. Ugyanebben az évben forgatta Darren Aronofsky rendezővel A forrás című romantikus drámát, amely a férfi és nő kapcsolatának mélységét igyekezett feltérképezni. A rendezőhöz 2002-től fűzték gyengéd szálak, egy közös gyermekük is született, de kilenc év után, 2010-ben szakítottak. 2011-ben a soros James Bond, Daniel Craig oldalán szerepelt az Álmok otthona című thrillerben, és a forgatás során a munkakapcsolatnál több is kialakult közöttük. Ismerkedni valójuk nem sok volt, lévén 2002 óta barátok voltak, és alig fél év után összeházasodtak, jóllehet Weisz korábban többször kijelentette, hogy soha nem akar férjhez menni. 2018-ban, 48 évesen adott életet kislányuknak, akinek még a nevét sem árulták el, mert igyekeznek családi életüket távoltartani a nyilvánosságtól.

Weisz 2013-ban először mutatkozott be a Broadway színpadán, Harold Pinter Árulás című darabjában szerepelt férjével. 2015-ben Jorgosz Lantimosz rendezésében készült A homár című abszurd, szatirikus hangvételű filmben Colin Farrell szerelmét, egy rövidlátó nőt alakított, majd egy évvel később Alicia Vikanderrel és Michael Fassbenderrel készítette el a Fény az óceán felett című drámát. 2016-ban a megtörtént eseményeken alapuló Tagadás következett, amelyben egy amerikai történészt alakított, akit egy hírhedt holokauszt-tagadó perelt be rágalmazásért, s neki bíróság előtt kellett igazát, áttételesen a náci népirtás megtörténtét bizonyítania. 2018-ban A kedvenc című történelmi drámában Oscar-díjra jelölték a legjobb mellékszereplő kategóriában, alakításáért a BAFTA-díjat át is vehette. Májusban kerül a mozikba a Scarlett Johansson főszereplésével Magyarországon forgatott Fekete Özvegy című szuperhősfilm, amelyben a főgonoszt alakítja.

Weisz számos magazin címlapján tündökölt már, féltucatnyi alkalommal is a világ legszexisebb női közé választották, több reklámkampányt építettek rá, sőt egy férfiak körében végzett olvasói felmérésből kiderült, hogy a férfiak, ha tehetnék, legszívesebben őt vennék el feleségül. Többek között a világhírű kubai divattervező Narciso Rodriguez múzsája, és a L'Oreal szépségnagykövete volt.

(MTI)