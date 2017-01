Vasmera Kata: Most már tudom, hogy ki vagyok, s hogy ki nem akarok lenni!

Vasmera Katalin (Fotók az interjúról: Cséfalvay András / Paraméter)

Mikor indult el a szépségversenyes karriered?

Ez már egy nagyon régi és hosszú történet. :-) 16 éves voltam, amikor anyukám benevezett az első szépségversenyemre. Ezzel önbizalmat szeretett volna adni nekem, mivel ez az időszak elég nehéz volt számomra, ugyanis megbetegedtem, gyomorfertőzésem volt, aminek következtében nagyon lefogytam, s borzasztóan szégyelltem magamat és a testemet. Anyukám ezen szeretett volna segíteni, így szó szerint elcipelt az első castingra. Ekkor az Új Nő Szépén vettem részt, itt harmadik helyezést értem el. Ez akkora önbizalmat adott nekem, hogy szinte beleszerettem ebbe a világba. Így mostanra már nagyon sok versenyen voltam. Például, több magyarországi regionális versenyen is részt vettem, 2014-ben a Felvidék Szépén mérettettem meg magam, aminek köszönhetően kijutottam a Miss World Hungary szépségversenyre, itt a Top 10-ben végeztem.

Archív felvétel

Melyik versenyedet élted meg a legnagyobb sikerként?

Nagyon nehéz bármelyiket is kiemelni, de talán amelyiket a legjobban meg tudtam élni, az a legutóbbi volt, a Miss Universe Slovakia 2016, itt a döntős 12 közt végeztem. Minden versenyem során volt valami kis mellékvágány, ami valamilyen szinten elvonta a figyelmemet, s ami miatt úgy éreztem, hogy nem tudok száz százalékot nyújtani. A 2016-os versenyem döntője október 1-jén volt, én pedig már februárban elkezdtem felkészülni rá. Tehát ez ténylegesen az egész évemet kitöltötte, s végre arra tudtam koncentrálni, amit szeretek. A Miss World Hungary szintén egy fordulópontja volt az életemnek, azonban itt is azt éreztem, hogy nem tudom kihozni magamból a legtöbbet a nagymamám sajnálatos betegsége miatt. Ennek egy vasárnapi napon volt a döntője, s mire én hétfőn hazaértem, a nagymamámmal már nem tudtam találkozni. Ebből kifolyólag erre az időszakra, erre a versenyre kicsit keserű szájízzel gondolok vissza. Ennek ellenére maga a szépségverseny egy hatalmas élmény volt számomra.

Hogyan lehet a színpadon levetkőzni a gátlásainkat?

Ebbe azért bele kell jönni. :-) Aki már első alkalommal úgy megy fel a színpadra fürdőruhában, hogy nem zavarja őt, az tényleg erre született, azonban a többiek is meg tudják ezt tanulni. Az első és legfontosabb, hogy ha valaki jelentkezik egy szépségversenyre, az testileg és lelkileg is felkészült legyen. Annak, aki tanácsot kér tőlem ezzel kapcsolatban, mindig azt mondom, hogy a legfontosabb dolog, hogy higgyen magában, és saját magának akarjon megfelelni!

Kaptál-e valami olyat a versenyektől, ami segítségedre van a további életedben?

Amit adtak, azt lehet, hogy akkor még negatívan reagáltam le, de most már tudom, hogy rengeteg pozitív dolgot hozott magával. Úgymond a „legfelnőttebben” a Miss Universe versenyt éltem meg. Én mindig azt hittem magamról, hogy egy konfliktuskerülő ember vagyok, aki könnyen alkalmazkodik ahhoz, amit az élet hoz, s egy mosollyal mindenkit megnyugtatok. Azonban rá kellett jönnöm, hogy ez nem így van. Szóval az első és a legfontosabb az önismeret, s persze azt is megtanultam, hogy az emberek sajnos nem mindig jószívűek. Megtanultam, hogy ki kell szűrni a számunkra fontos embereket a környezetünkből, s csakis az ő véleményükkel kell foglalkozni. Továbbá arra is megtanítottak, hogy igazán értékeljem a családomat, s a barátaimat, hiszen csak rájuk számíthatok.

Vannak további terveid a szépségiparban?

Versenyen már biztosan nem szeretnék indulni, hiszen úgy gondolom, hogy a két legrangosabb versenyt (Miss World Hungary, Miss Universe Slovakia) már kipipáltam, s a helyzetemből kihoztam a legtöbbet. Azt, hogy a jövő mit tartogat, egyelőre nem tudom, de a szépségipar valamilyen szinten mindig az életem része lesz.

Hogyan néz ki egy átlagos napod?

Nekem nincsenek átlagos napjaim. :-) Az a jó az én életemben, hogy nincs séma. Minden egyes nap máshogyan dolgozom, mindig máshogyan tudok időt szakítani a családomra, magamra, a barátaimra, a páromra. Amit rutinosnak mondanék, hogy szinte minden reggel együtt ébredünk a párommal. :-)

Milyen hobbijaid vannak?

Nagyon sok olyan hobbim van, amit nem is tudatosítok, hogy az hobbi. Nagyon sokszor videózunk például a barátaimmal, sokat járunk sportolni a húgommal, szeretek olvasgatni is, illetve, ha valakinek megszeretem a blogját, akkor azt hűségesen, percre pontosan hajlamos vagyok követni, s nagyon szeretek mindig valami újban gondolkodni.

Fotó: Horen

Milyen témájú blogokat szeretsz?

A párom rátalált egy motivációs élőadóra, akinek mindketten nagyon szeretjük az írásait. Szeretem a dolgokat mindig egy picit más szemszögből olvasni, illetve kedvelem a spirituális írásokat, s a fotósok blogjait is. Érdekesnek tartom, hogy ők hogyan látják az életet.

Meg is szoktad fogadni az olvasott tanácsokat?

Tavaly év vége felé voltunk egy nagyon jó előadáson, amin olyan dolgokat hallottam, amiről úgy gondoltam, nekem is ki kell próbálnom. S én is meglepődtem rajta, de eddig működik, úgyhogy nagyon remélem, hogy a 2017-es évem is ennek jegyében fog telni. :-)

Hogy állsz az újévi fogadalmakkal?

Mivel én nagy állatvédő vagyok, ezért nem igazán szeretem a tűzijátékot. Így idén szilveszterkor lámpásokat vettünk, s azokat engedtük fel az égbe. Előtte azonban mindenki ráírta a saját fogadalmát, majd végül a 2016-os év történéseit is ráírtuk, s szimbolikusan elengedtük őket. Úgyhogy igen, voltak fogadalmaim idén is, amiket egyelőre be is tudok tartani. :-) Ezek konkrét dolgokra vonatkoznak, főleg az életvitelemmel kapcsolatosak.

Mi az, ami nélkül nem tudnál élni?

Egyértelműen a családom. Ha semmim nem lenne, akkor is csak őket választanám, hiszen ők a legfontosabbak számomra. A párom, a családom, s a barátaim nélkül, azt hiszem, hogy közel sem sikerült volna ennyi mindent elérnem az életemben. A család esetemben a páromat, illetve apukámat és a húgomat jelenti. A szüleim ugyanis elváltak, s mi a testvéremmel apukánknál maradtunk. Anyukám Németországba költözött, s azóta sajnos nem is beszéltünk egymással.

Kit tekintesz példaképednek?

Nincsen példaképem, de nem azért, mert nem tartok magam körül senkit elég jónak, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy mindenkinek muszáj a saját egyéniségét kialakítania. Ne akarjunk hasonlítani soha senki máshoz, legyenek saját céljaink, terveink! Az, hogy valaki inspirál minket, belefér, de semmilyen szempontból ne akarjunk valaki máshoz hasonlítani!

Neked mi a fő célod az életedben?

Hát én nagyon későn érő típus vagyok. Még most 25 évesen sincsenek igazán konkrét céljaim. A lehetőségeimhez mérten próbálom alakítani az életemet.

Hogy állsz a bakancslistával?

Bakancslistám van. :-) A legelső dolog, ami szerepel rajta, az a tandemugrás, amit a Miss Universe-nek hála sikerült is teljesítenem. A következő a cápákkal való úszás, a harmadik pontja pedig egy New Yorkban eltöltött szilveszter. Szóval, csupa „csajos” dolog! :-)

Kirándulni szeretsz?

Imádok! Egyszer a húgommal voltunk egy februári nyaraláson Dubaiban és Thaiföldön. Az utóbbit imádtuk, de Dubai engem nem kápráztatott el. Thaiföld fantasztikus volt, bármikor, bárkivel, bármelyik részére szívesen visszamennék. Nagyon nagy hatással volt rám.

A kirándulók melyik csoportjába tartozol, aki felfedez, vagy aki inkább csak pihenni megy?

Is-is. Először kiélvezem a tengerpartot, aztán felfedezek. :-) Talán úgy jellemezném a kirándulásaimat, hogy mindenből van bennük egy kevés.

Mi az eddigi legjobb élményed?

Ez egy nehéz kérdés. A már említett thaiföldi nyaralás biztosan benne van a legjobb háromban.

Mint a szépségiparban jártas nő, kilépsz az utcára smink nélkül?

Fontosnak tartom, hogy szeressük önmagunkat! Én szeretem magamat, ismerem a testemet, az arcomat, a képességeimet. Ha mondjuk, bevásárolni megyek, akkor hajlamos vagyok melegítőben, bakancsban, smink nélkül, kócosan útra kelni. Onnantól kezdve, hogy elfogadod önmagad, teljesen mindegy, hogy milyen ruhában vagy. Én imádom például a kinyúlt pulcsikat, a kinyúlt nadrágokat, a papucsokat, a vastag zoknikat, hiszen ez is én vagyok. Természetesen ha saját magamat reprezentálom valahol, akkor nyilván adok a kinézetemre, de smink nélkül is ugyanúgy szeretem, elfogadom magamat. :-)

Hogyan jellemeznéd saját magadat?

Engem nagyon kevesen ismernek, ugyanis nagyon nehezen engedem be az embereket a privát szférámba. Sokan feltételeznek rólam olyan tulajdonságokat, amelyekkel valójában nem rendelkezem. Őszinte vagyok, s akit igazán szeretek, azért képes lennék bármit megtenni. Most már tudom azt, hogy ki vagyok, s hogy ki nem akarok lenni.

(SzC)