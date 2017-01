Valósítsd meg te is álmaid esküvőjét!

Fotók: Cséfalvay András

A nagy sikernek örvendő rendezvény szervezője az L Party Decor, amely nagy odafigyeléssel hozta létre a kiállítást. Ügyelt arra, hogy az érdeklődők mindent egy helyen megtaláljanak, ezzel hozzásegítve a látogatókat egy igazi álomesküvő megszervezéséhez.

„Nálunk mindenki kiválaszthatja az ízlésének legmegfelelőbb szolgáltatót” – hangsúlyozta a szervező.

A rendezvényen 40 szolgáltató mutatkozott be. Több különleges díszítést, s káprázatos virágdekorációkat láthattunk, számos zenészt hallhattunk – DJ Veréb Attila, Tosi Bandet, Black & White, Colors, Rondó, Alf, DJ Meszi – továbbá fotóst és videóst is alkalmuk volt választani a házasodni készülőknek. Természetesen nem feledkeztek el a finomságokról sem, csodálatos menyasszonyi tortákat és süteményeket kínáltak a cukrászok, s a különféle éttermek is jelen voltak.

Mivel egy esküvőn szükség van valakire, aki gondoskodik a hangulatról, ezért több vőfély, illetve nőfély is megmutatta magát a rendezvényen.

A menyasszonyoknak lehetősége volt eltölteni pár percet a megjelent kozmetikusoknál és fodrászoknál is, akik próbasminkkel és próbafrizurával kedveskedtek nekik. A párok továbbá karikagyűrűt és esküvői meghívót is választhattak maguknak.

A szervezők a sok szolgáltató mellett színes programmal is készültek. Divatbemutató, táncbemutató, s galambröptetés várta a vendégeket.

A bemutatót megelőzően Gódány László, a falu polgármestere üdvözölte a megjelenteket. „Úgy gondolom, hogy rengeteg nagyszerű vállalkozó van itt a Csallóközben, s ez a rendezvény kitűnő lehetőséget nyújt számukra a bemutatkozásra. Én mindig büszke voltam arra, hogy ilyen dolgos nép lakja ezt a vidéket. Nagy öröm számomra, hogy idén is mi adhattunk otthont eme fantasztikus kiállításnak” – hangzottak el szavai.

A divatbemutató keretén belül gyönyörű menyasszonyi ruhák, fantasztikus estélyi ruhák, szexi menyasszonyi és csábító nászéjszakás fehérneműk kerültek bemutatásra. A kifutón a Felvidék Szépe lányai vonultak fel a különféle ruhamárkák, s ruhatervezők költeményeiben.

A táncbemutatót Házi Csilla táncművésztől, s vőlegényétől, Taric Lászlótól láthattuk, akik egy fergeteges esküvői keringővel készültek.

„Kizárólag olyan embereket, vállalkozókat szólítottunk meg, akik esküvővel kapcsolatos dolgokkal foglalkoznak. Idén a legnagyobb szenzáció a különleges tükrös asztalunk, ez alkalommal ez fogta meg legjobban az embereket, de természetesen minden menyasszonynak megvan a maga ízlése, s aszerint választ. Díszítés tekintetében jelenleg a púderszínek hódítanak.

Az Álomesküvői kiállítással az a célunk, hogy kialakítsunk egy csoportot, ahol a menyasszony, a vőlegény, s a rokonok mindenből ki tudják választani a számukra legmegfelelőbbet.

Egy esküvő megszervezése rengeteg munkával jár, éppen ezért szeretnénk segíteni kicsit a pároknak, s megkönnyíteni a dolgukat azzal, hogy nálunk egy helyen megtalálnak mindent” – mondta el az L Party Dekor tulajdonosa, Lipták Sándor.

Az eseményre a belépés, illetve az összes szolgáltatás, a sminkpróba, a frizurapróba, valamint az ételek, finomságok kóstolása egyaránt ingyenes volt.

(SzC)