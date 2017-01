„Úgy éreztem, nem elégséges a módszer, amivel oktatjuk a gyermekeket”

Fotók: Cséfalvay András

Miért kezdett el meseterápiával, illetve művészetterápiával foglalkozni?

Végzettségemet tekintve általános iskolai tanár vagyok, 13 évig dolgoztam is alsó tagozatos tanítóként. Közben elkezdtem bábozással is foglalkozni Aztán váltottam gyógypedagógiára, s most már tizenegyedik éve dolgozom gyógypedagógusként. Már pedagógusi ténykedésem idején is éreztem, hogy a gyermekeknek nem elégségesek azok a módszerek, amelyekkel tanítjuk őket az iskolában. Láttam, hogy a kicsiknek elemük a játék. Úgy gondoltam, hogy a bábozás egy jó formája annak, hogy közelebb kerülhessek a gyermekekhez. Folyamatosan tovább képeztem magam, drámapedagógiát tanultam, majd hozzácsipegettem egy kis zeneterápiát, s elvégeztem egy művészetterápiás képzést is. Ezek után jött a meseterápia. A Boldizsár Ildikó-féle Metamorphoses meseterápia alkotó-fejlesztő módszerét sajátítottam el. Próbáltam felnőtteknek is művészetterápiás foglalkozásokat tartani, de a szívemhez közelebb állnak a gyerekek, így jelenleg főleg velük foglalkozom, nekik igyekszem segíteni.

Hogyan zajlik egy meseterápiás foglalkozás?

Ez abszolút a gyerekekre van hangolva. Vannak benne mozgásos elemek, bevesszük a népi mondókákat, játékokat. Tehát nem csak mesehallgatás és ahhoz kapcsolódó alkotás tölti ki a foglalkozásokat, hanem nagyon sokrétűen próbálom a gyerekek lelkét megérinteni. Mindig ráhangolódással kezdünk, körbeülünk, üdvözöljük egymást. Az ének feloldja a gyereket, ezért én alkalmazom az énekelve beszélünk módszert is. Aztán átbeszéljük az elmúlt hetet, kivel mi történt, kinek mi nyomja a kis lelkét. Majd a témához kapcsolódóan kiválasztok valamit a drámajátékokból. A meséhez kapcsolódva találós kérdéseket is fel szoktam tenni nekik. Igyekszem elvinni őket a képi gondolkodás felé. Számba vesszük a mesehallgatáshoz szükséges érzékszerveinket, majd pedig következik maga a mese. Ezután beszélgetünk róla, megkérdezem, hogy ki melyik szereplő lenne, hová képzeli el magát a mesében. Itt jön elő a képi látás, hogy bele tudja képzelni magát a mesébe, s el tudja mondani, hogy mit lát maga körül, milyen hangokat hall, milyen illatokat érez. Abból, amit elmondanak, én már le tudom szűrni, hogy ki hol tart a kis életében, esetleg milyen problémái lehetnek. Ezekre az információkra építve azután célzottan tudom a következő foglalkozásokat irányítani. Tehát a foglalkozás terápiás része itt jelenik meg.

Hogyan képzelhetjük el a művészetterápiát?

A művészetterápiát Dr. Antalfai Márta módszere alapján alkalmazom. Ennek az alapgondolata az, hogy az ember a világmindenségnek, a környezetnek a része. Mostanra már nagyon elszakadtunk a természettől, ezért valamilyen módon ehhez szeretnénk visszakapcsolódni, egyrészt az évszakok váltakozásaihoz, az ünnepekhez, az év folyamán bekövetkező eseményekhez, életfordulókhoz kapcsolódva, másrészt pedig ebben az esetben is az emberi problémákra fókuszálva. Ezekhez a témákhoz választunk valamilyen irodalmi alkotást, lehet az vers, vagy éppen prózarészlet. A ráhangoló rész után, relaxációval folytatjuk a foglalkozást. A relaxáció alatt hallgatjuk meg például a verset, s ezt egy hozzá kapcsolódó zene követi. Az eközben megjelenő képek, gondolatok, felszínre kerülő tudattalan tartalmak azok, amik majd az alkotásokban megjelennek. A záró rész pedig az alkotásokról való beszélgetés, amely fontos információkat, felismeréseket hozhat a résztvevők számára. A Katarzisz Komplex Művészetterápiás módszer lényege tehát, hogy a foglalkozások folyamán, az évkörön végighaladva ráhangolódunk az egyes hónapok energetikai minőségére, azok szimbolikájára, s hagyjuk, hogy ezek hassanak ránk, összekapcsoljanak a természettel és tudattalan világunkkal, s ezáltal mélyebb önismeretre tegyünk szert.

A művészetterápia és a meseterápia összefügg egymással?

Szerintem ez a kettő összefügg. Én igyekszem is úgymond mindenből csipegetni egy kicsit, így a zeneterápiából is. Nem tisztán használom a Boldizsár Ildikó-féle módszert, mert egy kicsit mindig próbálom a magam képére formálni a dolgokat. Nekem üresnek tűnt az, hogy a gyerekek meghallgatnak egy mesét, majd alkotnak. Hiányzott belőle a zene, ezért én belecsempészek egy kis zenét is a meseterápiába. Hiszen a zene a lélekre, az érzelmekre hat, megérinti azt, általa jobban bele tudnak mélyülni a gyerekek az adott történetbe.

Miben tud segíteni a terápia a gyermekeknek?

Bővíti a szókincsüket, fejleszti a beszédkészségüket, a kifejezőkészségüket, illetve fejlődik az egymásra való hangolódás képessége. Nagyon sokat dolgozunk azon is, hogy ki tudják fejezni az érzelmeiket. Minden foglalkozást azzal kezdünk, hogy különböző emotikonokkal ellátott kavicsokból a kicsik kiválasszák azt, ahogyan éppen érzik magukat. Eleinte általában csak a „jól” és „rosszul” fogalmakat használják, majd idővel megtanulják árnyaltabban kifejezni az érzéseiket. Fontos ugyanis, hogy ki tudják fejezni azt, ami lezajlik bennük, s megtanulják, hogy érzéseik kezelhetőek, irányíthatóak. Ezenkívül a visszahúzódó, szorongó gyerkőcökre is pozitív hatással vannak a foglalkozások. A mesékben szereplő szimbólumokkal megérintjük a bennük elrejtett érzelmeket, a tudattalant, esetleg az elfojtott dolgokat. Továbbá képeket tanítunk láttatni velük, amit aztán valamilyen technikával (rajzolás, festés, agyagozás, modellezés) kifejeznek. A képi látás nagyon fontos. Mesehallgatás közben egyfajta kettős tudat dolgozik a gyermekekben. Egyrészt tudják azt, hogy ők a valóságban vannak, másrészt úgymond belevarázsolódnak a mesébe. A gyerekek viselkedési sémákat tanulnak meg a mesékből, megtanulják azt, hogy hogyan tudják leküzdeni a problémáikat.

Hogyan tud ezekben a dolgokban segíteni a mese?

A mese megoldási módokat mutat. Minden élethelyzetre találunk egy mesét, így az aktuális problémára is, ami éppen foglalkoztatja a gyermeket. Ezáltal a gyerek közvetett módon mintát kap a megoldási lehetőségekre. A népmeséken keresztül üzeneteket kapunk és továbbítunk. Vannak mesék, amelyek igazmondásról, hazugságról, bölcsességről, ostobaságról, félelmekről, bátorságról, lustaságról, szorgalomról, kitartásról stb. szólnak. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, miért mondunk el egy történetet, hogy mi a mese üzenete, hogy mit akarunk átadni a gyerekeknek (vagy felnőtteknek) a mesék által közvetített tudásból. Ha jól választunk mesét egy adott problémához, s figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat is, akkor a gyerekek választ kaphatnak az őket foglalkoztató kérdésekre. Fontos, hogy mindez nyitott, elfogadó, biztonságos légkörben történjen, mindenféle elvárás és nyomás nélkül, amely teret ad a gyermeki léleknek a szabad, kreatív önkifejezésre.

(SzC)