Tóth Vera nem igazán vágyik az anyaságra

Az énekesnő a Story magazinban beszélt bővebben a témával kapcsolatban. A hetilapban őszintén vallott az életéről, szakításáról, s arról is szót ejtett, molyen egyedülállónak lenni.

Fotó: Facebook

“Lehet, hogy gyarlóság, és lehet, hogy nem is kellene erről beszélnem, de azt is meg kell engednem magamnak, hogy őszinte lehessek, ezért elmondom: nem érzek jelenleg késztetést az anyaságra sem. Nem érzem úgy, hogy családot kellene alapítanom, pedig 32 éves vagyok, már kongatnom kellene a vészharangokat, nem? Nem csinálok drámát, ha nem leszek anyuka egy darabig még. Ebben az életemben lehet, ezt dobta a gép. (…)Én nem fogok az Instagramnak vagy a Facebooknak babát szülni, hogy mutogathassam. Én túlságosan magamnak való vagyok…(…) Közben valahogy nincs bennem családalapítási vágy sem. Lehet, hogy 48 évesen szülni fogok, de azért is kötöttem életbiztosítást, hogyha mégis születik gyerekem, ne az ő gondja legyen, hogy mi lesz velem. Ne akarom senkire ráterhelni magam. Ilyen vagyok és kész. Tudatosan élek és ez jó nekem” – vallott őszintén el Tóth Vera, akinek szerencsére szülei sem erőltetik, hogy legyen már unokájuk.

