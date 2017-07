Súlyos problémákkal küzd Adele, lemondta koncertjeit

Fotó: AP

A 29 éves brit énekesnő szombatra virradóra jelentette be internetes oldalán, hogy orvosi tanácsra kénytelen lemondani szombati és vasárnap fellépését. Mint kifejtette, megszakad a szíve, hogy erre kényszerült, és össze van roskadva miatta, de nem tehetett mást.

Már előző két - szerdai és csütörtöki - londoni koncertjén is küszködött a hangjával, ezért pénteken orvoshoz fordult, aki hangszálainak azonnali pihentetésére szólította fel.

A szupersztár azt mondta, annyira szerette volna megtartani az utolsó két koncertet, hogy még a playback lehetősége is felvetődött, de - mint mondta - ilyet "soha, de soha nem tenne meg" a rajongóival.

Közölte, hogy a jegyek árát visszatérítik, ha az elmaradt koncertet nem tudják megtartani más időpontban. Adele összesen négy alkalommal lépett volna fel 100-100 ezer néző előtt a Wembley stadionban. Az első két koncert hatalmas siker volt, azokat az énekesnő élete eddigi "legjelentősebb és legjobb" showjának nevezte, és a kritikusok is agyondicsérték.

A 15-szörös Grammy-díjas énekesnőnek korábban is voltak hangszálproblémái, emiatt már máskor is kénytelen volt lemondani fellépést, 2011-ben műtéten is átesett.

A rajongók többsége megértéssel reagált a világturné utolsó két koncertjének lefújására, sokan szombaton összegyűltek Londonban, hogy ők maguk énekeljenek Adele-nek.

Az énekesnő napjaink egyik legkeresettebb előadója.



MTI/para