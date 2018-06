Női baleseti szemlézőket képeznek ki

Befejeződött Szaúd-Arábiában az első női baleseti szemlézők kiképzése, ők lesznek azok, akiket kivezényelnek női autóvezetők balesetéhez a királyságban, ahol vasárnaptól válik lehetővé, hogy nők is vezessenek gépkocsit.

A Najm magánbiztosító társaság negyven nőt vett fel erre a feladatra, akik csütörtökön vehették át ünnepélyesen diplomájukat a fővárosban, Rijádban. Mindannyian abaját, fekete, laza földig érő köpenyt viseltek, fejükön nikábbal.

Egyelőre nem ismert, hogy a női baleseti szemlézők mikor kezdhetik el munkájukat, és miként fognak boldogulni egy olyan országban, ahol a szigorú szabályok általában megakadályozzák, hogy nők velük rokonságban nem álló férfival lépjenek kapcsolatba.

Mohamed bin Szalmán trónörökös reformterveinek egyik sarkköve volt a nők autóvezetési tilalmának eltörlése. Tavaly utasította a kormányt, hogy dolgozzon ki olyan szabályozást, amely férfiak mellett nőknek is lehetővé teszi az autóvezetést. Szaúd-Arábia az egyetlen ország a világon, ahol törvény tiltja, hogy a nők autót vezessenek. A több évtizedes tilalom vasárnap szűnik meg.

A belügyminisztérium is készül a tilalom feloldására, gépjárművezetői iskolákat nyitottak, és felállítottak olyan pontokat, ahol a külföldön jogosítványt szerzett nők megkaphatják szaúdi dokumentumaikat. A hónap elején már ki is állították az első jogosítványokat nőknek. A tárca együttműködik a biztosítótársasággal a női baleseti szemlézők felkészítésében is.

Azt is tervezik, hogy a közlekedési szabályokat megszegő nők számára külön fogdákat nyitnak egyelőre a fiatalkorúak börtöneiben.

A királyságban a fiatalok többsége támogatja a trónörökös reformterveit, de sok szaúdi úgy véli, hogy a változások túlságosan gyorsan történnek, és attól tartanak, hogy a reformok a vallási konzervatívok ellentámadását idézhetik elő.



MTI/para