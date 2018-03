Húsvétkor ne vigyük túlzásba az alkoholfogyasztást, és ne együnk túl sokat

A mentősöknek nagyon sok dolguk lesz a húsvéti ünnepek alatt. Számolnak azzal, hogy rengeteg olyan esethez kell majd kivonulniuk, ahol az alkohol okoz egészségi problémákat. Ilyenkor nem csupán ittas felnőtteket, de alkoholt fogyasztott gyerekeket is el szoktak látni.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

A mentősök mindenkit arra figyelmeztetnek, hogy egyenek mértékkel, így megelőzve a gyomorbántalmakat.

"Tavaly húsvéthétfőn 72 alkoholmérgezéses esethez kellett kivonulniuk a mentőknek, akiknek akkor ittas gyerekeket is el kellett látniuk" – mondta Alena Krčová az Országos Mentőszolgálat szóvivője, aki azt is közölte, hogy a gyerekeknél az alkoholmérgezés maradandó károsodást is okozhat, mivel a szervezetük másképp reagál, mint a felnőtteké.

"Ha eszméletlen állapotba kerül az ittas személy, rögtön hívni kell a 155-ös segélyhívót, de előtte fektessük az oldalára, majd tartsuk be az operátor utasításait" – jelentette ki Krčová, aki ehhez még hozzátette, hogy szükséges folyamatosan ellenőrizni, hogy az illető lélegzik-e. "Ha nem lélegzik, rögötn el kell kezdeni az újraélesztést. Ha ezt valaki enm tudja megtenni, a segélyhívó operátora ebben is segít neki" – jelentette ki a mentők szóvivője.

Ha csak enyhébb részegségről van szó, segít az alvás és a megfelelő folyadékbevitel, vagy egy hideg zuhany. De a friss levegő is jótékony hatással van a szervezetre.

Húsvétkor előjöhetnek a gyomorproblémák is, mindezt a túlevés okozhatja. Ha csak kisebb gyomorpanaszokról van szó, elegendő a diéta és fekete tea fogyasztása. Ha súlyosabb probléma áll fent, ajánlott kihívni a mentőket.

TASR/para