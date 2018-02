Akkora mellei vannak ennek a férfinak, hogy sok nő megirigyelhetné

Arcadio Del Valle mindig is szégyellte a kinézetét, de az sosem jutott az eszébe, hogy elhízott testéből fog élni. Arcaido jelenleg 184 kiló, s emiatt inkább nem gondolkozott azon, hogy a divatszakma része legyen – írja a tvnoviny.sk.

Fotó: Arcaido Del Valle/Instagram

2015-ben azonban maga mögött hagyta komplexusát, s híres plus size modell vált belőle, s a New York-i Divathéten is részt vett – idézi a tnoviny.sk a MailOnline-t.

A 30 éves bostoni modell elkezdte tejeszteni az Instagramon a róla készült fotókat, amiken érdekes divatkreációkat visel. Ezután fokozatosan nőtt a közösségi oldalon a kvöetőinek a száma, jelenleg közel 8 ezer követője van. Rajongói arra biztatják, hogy döntse le az előítéleteket a divatvilágban.

Arcaido nem szégyenlős, tisztában van a hátrányaival, ennek ellenére megmutatta melleit, amik akkorák, hogy sok nő megirigyelhetné azokat.

A plus szize modelleket rengeteg kritika éri. A kritikusok szerint a túlsúlyt nem kéne reklámozni, mert eg betegségről van szó, ami súlyos egészségi problámákat okozhat.

tvnoviny.sk/para