A rendszeres sportolás segíthet a visszérproblémákon

Szeberin Zoltán elmondta, a visszérbetegség öröklődik, és a kor előrehaladtával egyre súlyosbodik, mivel az erek elhasználódnak. A helyzeten csak ront, ha valaki túlsúlyos, keveset mozog, sokat áll vagy ül.

Az állás, ülés és a nagy meleg a láb megdagadását okozhatja, ennek megelőzéséhez érdemes napközben többször mozogni, sétálni, valamint felpolcolni a lábakat - fűzte hozzá az orvos

Elmondta azt is, hogy lábdagadást nemcsak keringési rendellenesség okozhat, hanem szívbetegség vagy vesebetegség is állhat a háttérben. Ha hosszabb távon fennállnak a panaszok, és a lábdagadás fájdalmas, érdemes felkeresni a háziorvost - hangsúlyozta Szeberin Zoltán, hozzátéve, ha valaki elhanyagolja a visszérproblémáit, az akár trombózishoz és tüdőembóliához is vezethet.

MTI/para