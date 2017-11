Ashley Graham világhírű plus size modell sokszor rak fel szexi képet az Instagram-oldalára rajongói örömére.

Fotó: Instagram

Most is így tett. Ashley párducmintás bikiniben mutatta meg a nagyvilágnak, hogy milyen jól is néz ki.

Príspevok, ktorý zdieľa A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham), Nov 8, 2017 o 3:49 PST

-para-