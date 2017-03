Palya Bea őszintén vallott szülés utáni depressziójáról

“A szülésnek is van egy olyan szakasza, amikor azt érzed, hogy az egy sötét erdő. A második gyermekemnél nem volt annyira, de az elsőnél nagyon erős volt. Magam sem tudom miért, de gyakran érzek magamban fájdalmat, dühöt, elszigetelődést és azt érzem, hogy nem tudok közeledni.Sokszor érzem, hogy áldozat vagyok. Általában pár óráig tart ez az állapot, de van, hogy napokig, és hetekig is végigkísér.Ennek a súlyát megérzem. Ez természetesen mindig összefut a párom hullámzásával. (…)Abszolút vállalom, hogy ilyen vagyok, és erről írok is a dalaimban.Az ilyen nagyon jókedvű embereknél – mint amilyennek engem is tartanak sokan – mindig gyanakodni kell, hogy van másik oldala is”

Az énekesnő arról is beszélt, hogy szakemberhez jár szakmai fejlődése miatt, sőt részt vesz önismereti tréningeken is, amit mindenkinek ajánl.

