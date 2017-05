A nők másképp élik át a féltékenységet

A bizonytalan ember destabilizálja a kapcsolatot, és bizonytalanná teszi a másik embert is. Valahogy így működik a féltékenység - írja a 24.hu.

A szeretetből és szerelemből érkező impulzus a nullára rombolja a kapcsolatot, és önbeteljesítő jóslatként valóra válik. A féltékenység érzése olyan intenzitással működik, hogy szó szerint lyukat éget az ember agyába, és eltöröl minden racionális gondolkodást. A vágyakat és igényeket ilyenkor képtelenség kommunikálni, csak a félelem érzése villog az agyban, hogy a szeretett személyt elveszíthetjük. A szakértők egyetértenek abban, hogy a féltékenység egyfajta túlélési mechanizmus. Ezzel együtt a leginkább pusztító, akkor is, ha van ok rá.

Legtöbbször mindössze irigység vezérli az embert a féltékenykedésre, a riválisnak lehetnek olyan tulajdonságai, amiket irigylünk tőle. Előfordulhat, hogy nincs is harmadik személy, csak valamilyen kitalált szituáció miatt megy a dráma. A féltékenység rendkívül fájdalmas érzelem, akár elképzelt legyen, akár valós. Fenyegetés, vádaskodás, félelem az elhagyástól, a veszteség érzése, bánat, harag, árulás, irigység, megaláztatás érzése követi, és ezek az érzelmek szabadon áramlanak.

Az egész érzelmi vihar mögött a fajfenntartás ösztöne áll, a féltékenység, mint túlélési eszköz, azt a fő célt szolgálja az agyban, hogy a gyermekeink jövőjét biztosítsuk.

A férfiak és a nők ebben az egyben hasonlítanak, ha a féltékenységről van szó, azonban a két nem teljesen másképpen éli meg ezt a bonyolult érzelmi vihart. Ha egy férfi féltékeny lesz, azaz az agya jelzi, hogy be kell kapcsolnia a túlélési eszközt, akkor az amigdala és a hipotalamusz terület aktiválódik az agyban, a szexualitásért és az agresszív viselkedésért felelős terület. A férfit az motiválja, hogy ő legyen a gyermek genetikai apja, és az ő génjei maradjanak meg az utókornak. E két agyterület azt jelzi, hogy csak és kizárólag szexuális szempontból közelítik meg a féltékenykedést, és leginkább az zavarja őket, ha a nő másvalakivel fekszik le. Ez magyarázat lehet arra is, miért nem bocsátják meg a legtöbben, ha a nő félrelép.

A nők agyában a féltékenységkor az agy posterior superior temporal sulcus területe aktiválódik, ez a terület a megbízhatóság, megtévesztés érzésekért és a társadalmi normák megsértéséért felelős. Ez a tény egyértelműen jelzi, hogy a nőket az érzelmi intimitás zavarja: ha partnerük egy másik nővel tölt időt, akivel akár együtt főzőcskéznek, kanapén filmet néznek, még úgy is, hogy nincs szex. A nők az érzelmi hűtlenség miatt féltékenyek, amit nem motivál más, minthogy az utódaikat a genetikai apa nevelje fel – ez is a fajfenntartás ösztönének köszönhető, akárcsak a férfiaknál. A nők pontosan emiatt képesek akár barátságban, munkahelyen is féltékenykedést megélni egymás közt, nem feltétlenül szükséges ehhez a szerelem és a romantikus érzések.

Akár a férfiakat akár a nőket vizsgáljuk a féltékenység szempontjából, egy dolog biztos: a statisztikák őrületes megcsalásokról tanúskodnak. A Psychology Todayen közzétett kutatás szerint a férfiak és nők 50 %-a próbálta már lecsapni egy barátja kezéről annak partnerét, a házasságok pedig pár év együttlét után tönkremennek.

24.hu