„Nagyon szép magyar lányok élnek Szlovákiában”

Fotók: Paraméter, ill. Horen

Mit kell tudni az idei Felvidék Szépe hátteréről, felépítéséről?

Idén egy picit változott a felépítése. A verseny döntőjét kitoltuk nyárra. Pontosan azért, hogy a lányokat sokkal jobban fel tudjuk készíteni, mint az előző években. Saját tapasztalatból kifolyólag sokkal jobban szeretnénk a lányokra fókuszálni, hogy ne csak a külalakjukon tudjunk tökéletesíteni, hanem a megjelenésükön, a kommunikációjukon is. A lányokat is szeretnénk egy picit jobban megismerni, hogy tényleg olyan lányt tudjunk kiválasztani, aki méltó módon képviselheti utána a nemzetközi versenyeken is a Felvidéket. Királynőket szeretnénk nevelni.

Hol tart most a folyamat, és mi a menetrend a döntőig?

Tavaly óta dolgozunk az idei versenyen. Novemberben voltak a válogatók, és a mostani az első összpontosítás a 16 lánnyal. Elkezdtük az alversenyeket, ezek folyamán még négy lány ki fog esni, a végső döntőre 12-en maradnak. Ezeken az alversenyeken szintén szakmai zsűri értékeli a lányokat.

A Miss Talent versenyben például nemcsak a tehetség a lényeg, hanem hogy mennyire tudja eladni magát, mennyire kameraképes, mennyire magabiztos, mennyire tud a közönség előtti szereplés feladatával azonosulni. A Miss Bikini esetében a lényeg a külső, az alak.

A Miss Sportra egy hónap múlva kerül sor a következő összpontosításon, a szombati fotózás alapján pedig meglátjuk, hogy ki mennyire fotogén. Ez a Miss Face elnevezésű alverseny, amely arról szól, hogy ki tudja magát jobban átadni a képeken.

Az ezt megelőző években is ugyanez a négy volt?

Igen, csak korábban egy tábor alatt lement, most viszont több esélyt szeretnénk adni a lányoknak. Az egyik partnerünk például egy fitneszterem, ahol egy személyi edző segítségével tökéletesíthetik az alakjukat, formába hozhatják magukat. A 12 döntős pedig egészen a döntőig kemény edzésprogramon vesz részt, és az egészséges táplálkozásban is segítenek nekik.

Kik alkotják a szakmai zsűrit?

Tulajdonképpen a szervezői gárda. A koordinátorunk, Barthalos Andrea a járást, a színpadi mozgást figyeli, én divattervezőként a megjelenést, öltözködést. Itt az is fontos, hogy a lányok mindenhol, ahol civilben vannak, vagy ahol képviselik a Felvidék Szépét, adjanak a külsejükre. További zsűritag Petz-Molnár Lénárd stylist, aki megmutatja nekik, hogyan tudják apró dolgokkal tökéletesíteni a külsejüket, mikor milyen a megfelelő ruha számukra. A zsűriben szerepelt Csorba Máté versenytáncos, ő a mozgást figyelte, mert tudtuk, hogy több lány táncos produkcióval készül. Magyarországról Sirály László szépségverseny-szervezőt is meghívtuk zsűrizni, valamint Czibor Zsófiát, a tavalyi verseny győztesének második udvarhölgyét, aki rutinos versenyzőként most átült a másik oldalra, hiszen saját tapasztalataiból is tudhatja, hogy ki mennyire formálható, képezhető.

Észrevehető a fejlődés a lányokon?

Barthalos Andi elindított egy Szépségtábort Felvidék Szépeivel. Itt a kisebb lányokat készíti fel, hogy ha szeretnének a szépségversenyekkel, modellszakmával tovább foglalkozni. Idén is van olyan, aki nála 17 évesen abszolválta ezt a tábort, és most nálunk bekerült az elődöntőbe. Van igény rá, hogy a fiatalabb korosztállyal is foglalkozzunk, itt pedig már komolyabb szakemberekkel tudjuk őket tovább képezni, hogy a nemzetközi versenyeken és a fotózásokon is megállják a helyüket.

A KICSIK IS FELLÉPNEK A FELVIDÉK SZÉPE DÖNTŐJÉN

A Barthalos Andrea, a 2015-ös Felvidék Szépe első udvarhölgye által néhány éve elindított Szépségtábor Felvidék Szépeivel célja olyan gyerekek, fiatalok felkészítése, akik szépségversenyeken, illetve a modellszakmában szeretnének érvényesülni. Andreát kérdeztük a részletekről.

Hogyan épül fel a szépségtábor?

Korábban volt egy divatbemutatóm gyerekekkel, és nagyon megtetszett velük a közös munka nekem is és nekik is. Pozitív visszajelzéseket kaptam, és úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk a kicsiket is elindítani ezen az úton. Sok lánnyal tartottam a kapcsolatot, akik például castingra szerettek volna jönni. Mondták, hogy nem tudják, mit kell mondani egy castingon, hogyan kell bejelentkezni egy versenyre. Tapasztalatlanok, és sokaknál ez a verseny rovására megy, mert nem eléggé magabiztosak.

Mikor zajlik ez a tábor?

2015-től minden nyáron három csoportban dolgozunk, 7-től 16 éves korig. Összesen 36 lánnyal dolgozom. Betekintést nyernek a tábor alatt a modellvilágba, profi fotózáson, sminkelésen vesznek részt, profi fodrászok csinálják meg a hajukat, a legkisebbeknek is. Aztán járást, koreográfiát tanulunk, a záró műsor pedig olyan, mint egy szépségverseny, csak nem versenyeztetjük őket, hanem mindenki ugyanazt az ajándékot kapja a tábortól.

Milyen messziről érkeznek a táborba?

Eddig Párkány volt a legtávolabbi hely, ahonnan érkeztek résztvevők, legtöbben viszont Dunaszerdahely környékéről. A kisebb lányok tavaly is felléptek, és idén is fellépnek a Felvidék Szépe döntőn.

Idén emellett folyamatban van egy hasonmás projektünk is velük, ami azt takarja, hogy minden döntős lánynak a táborozóim közül kerestünk hasonmást, és ők bele lesznek építve a show-ba a döntőn. A lányok kiskori képeit vettük alapul, már látták is a hasonmásaikat, és meg voltak velük elégedve. :-)

Ismert már a döntő helyszíne és ideje?

Szervezés alatt van, de nagyon valószínű, hogy a Nemeshodosi Nagy Lakomán, annak nulladik napján este kerül majd sor rá. Az a szándékunk, hogy minél több emberhez eljusson a verseny. Évről évre egyre népszerűbb, és mindig nagyobb teret keresünk, hogy elférjenek a nézők. Mivel kitoltuk nyárra, jött az ötlet, hogy összeköthetnénk a felvidéki gasztronómiát a felvidéki szépségversennyel.

A szombati jótékonysági bálról mit lehet tudni?

A versenyünk egyik célkitűzése, hogy segítsünk embereken, szervezeteken. Mivel pedig most Nagymegyerre szerveztük az összpontosítást, adta magát az ötlet, hogy szervezzünk egyúttal egy jótékonysági bált is. Az egyeztetéseink után a Nagymegyeri Véradók Szervezetét és a Vöröskeresztet szeretnénk támogatni, a továbbiakban pedig a lányok is együtt fognak velük dolgozni, a véradás fontosságát propagálni.

Főszervezőként hogyan értékeled az idei versenyzőket, illetve a verseny folyamatát?

Évről évre sokkal nívósabb a rendezvény, ezért sokkal több a munka is vele. Sokkal több embert meg tudunk szólítani, akiket össze is kell kapcsolni, hogy ez az egész működjön. A lányok is sokkal többen jelentkeznek és úgy gondolom, bátrabbak is. Mindig bebizonyosodik, hogy nagyon szép magyar lányok élnek Szlovákiában!

