Meghalt a világhírű divattervező

Fotó: Time Magazine

Azzedine Alaia egyike volt a világ legjelentősebb divattervezőinek. Tuniszban diplomázott, majd 1957-ben Párizsba költözött, ahol a divatszakmában helyezkedett el, Christian Diornál lett szabó, majd dolgozott Guy Laroche-nak és Thierry Muglernek is.

Később saját szalont nyitott és az 1980-as években szerzett jelentős hírnevet szűk szabású ruháival, a párizsi "sztreccskirálynak" is nevezték. A ruhák mellett cipőket is tervezett. Ruháit mások mellett olyan sztárok viselték, mint Madonna, Tina Turner, Shakira vagy Naomi Campbell. Alaia tervezte Sofia Coppola filmrendező esküvői ruháját is.

A divattervező halála kapcsán Emmanuel Macron francia elnök úgy fogalmazott, hogy Alaia munkái "a szépség eleven és halhatatlan darabjai maradnak".