Ma van a Nutella világnapja

A Nutelláról azt kell tudni, hogy őse a Pasta Gianduja mogyorós krém volt, amit Pietro Ferrero cukrász-és egy péküzlet tulajdonosa „hozott létre“, kevert össze az olaszországi Piemont régióban. még 1946-ban.

1951-ben tovább javított rajta, ennek köszönhetően sokkal krémesebb lett az állaga, s a Supercrema nevet kapta, ezen a néven dobták piacra. A krém összetételét 1963-ban Pietro Ferrero fia, Michele Ferrero véglegesítette, majd új nevet adott neki – megszületett a Nutella-márkanév, ami 1964 óta kapható.

Hosszú évtizedek óta töretlen a Nutella népszerűsége – Brazíliában, Csehországban és Mexikóban is gyártják. 2015-ös adatok szerint évente 350 ezer tonnát készítenek belőle.

Aki szeretne a Nutella-világnap alkalmából nutellás recepteket posztolni, az megteheti a #WorldNutellaDay hashtag alatt.

It’s only up to you to make your Monday of 5th of February the best ever! Which side will you be on? #WorldNutellaDay @nutelladay pic.twitter.com/gRJ3Qfldis