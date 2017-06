Kim Kardashian őszintén vallott élete nehéz időszakáról

Kim Kardashian nyilatkozott a mexikói nyaralásán készült fotókról, amik pár hete elterjedtek az interneten – írja a tvnoviny.sk. Az ABC amerikai televízió The View című műsorában elmondta, hogy akkoriban nem volt túl jó formában, ennek ellenére teljesen biztos abban, hogy a közzétett felvételeket photoshoppolták, hogy még rosszabbul nézzen ki rajtuk.

A valóságshow-sztár néha bizonyos filtereket használ fotói „javításához“, hogy még jobban nézzen ki. A Mexikóban készült felvételeken az láthtaó, hogy narancsbőrős a popsija és a combja is. „Láttam azokat a bizonyos fotókat. Photoshoppolták őket, aztán közzétetették. Igaz, hogy akkoriban nem voltam túl jó formában. Tizenkét hétig nem tornáztam, mert két nőgyógyászati műtéten estem át, ami a shownkba is dokumentálva lett“ – mondta Kim.

Abban az időszakban nem érezte jól magát a bőrében, mégsem omlott össze, de kijelentette, hogy muszáj összeszednie magát. Amikor már az egészsége engedte, profi fitnesszedzőhöz ment, aki összeállította az étlapját is.

„Minden reggel 5.30 és 6.00 között kelek, s a térningem azelőttt van, hogy felkelnének a gyermekeim“ – beszélt egy napjának indulásáról. A kemény tréning mellett az étkezésére is odafigyek. Azt hitte, tudja, mi a jó a testének, azonban a szakember megtanította arra, hogyan kombinálja az ételeket. Étrendjében jelen vannak az egészséges szénhidrátok, amit sokáig nem fogyasztott – írja a MailOnline. Pár hét után már látható volt az eredmény, aminek nagyon örült. Kim elmesélte azt is az ABC-nek adott interjúban, hogy milyen reflektorfényben élni. Elmondta, hogy nem mindenki bírná ki azt, hogy egyfolytában a középpontban legyen. Akkor érezte legrosszabbul magát, amikor sokan nem hitték el azt, hogy Párizsban kirabolták őt. Megerősítette azokat a híreszteléseket is, hogy feszült a kapcsolata Caitlyn Jennerrel, aki a nemváltó műtétje előtt a nevelőapja volt. Már hónapok óta nem beszélnek.

