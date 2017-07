Kiengedték azt a szaúdi nőt, akit azért vettek őrizetbe, mert miniszoknyában mutatkozott

A hatóságok szerdai közlése szerint a névvel nem említett nőt néhány órás kihallgatást követően elengedték, nem emeltek vádat ellene. Hozzátették: kiderült, hogy a nőről készült felvételt a beleegyezése nélkül tették közzé az interneten.

Az AP amerikai hírügynökség arról ír, hogy az ország lakosságának több mint fele 25 évnél fiatalabb, és a közösségi médiában rengetegen élik ki az ország konzervatív szabályai miatti frusztrációjukat a hivatalos állami cenzúra megkerülésével.

Mohamed bin Szalmán asz-Szaúd trónörökös több olyan intézkedést hozott, mellyel a vahhábizmus keretei között igyekezett a kedvükre tenni. A múlt héten jelentették be például, hogy mostantól az állami iskolába járó lányok is sportolhatnak az iskolában, és testnevelés órájuk is lesz. Megnyirbálták a vallási rendőrség jogköreit is, például ők már nem vehetnek őrizetbe senkit.

A nemek szigorú szegregációja és a nőket érintő további korlátozások viszont továbbra is érvényben vannak. A többi között a nők nem igényelhetnek útlevelet a család egy férfi tagjának engedélye nélkül.

(MTI)