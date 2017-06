A Jóbarátok egykori sztárja búcsút intett a botoxnak

Elmondta, most már igyekszik természetesen megöregedni azután, hogy a botox teljesen kiürült az arcából.

„Jobban érzem magam, mert úgy nézek ki, mintha én lennék. Azt hiszem, most jobban hasonlítok arra az emberre, aki voltam. Remélem legalábbis. A dolgok változnak. Minden megereszkedik majd. Próbáltam ezt megakadályozni, de attól csak hamisnak tűntem” – mondta Cox.

Az amerikai színésznő azt is bevallotta, hogy rengeteg beavatkozáson vett részt, azonban végül eljött az a pont, hogy már ő sem ismerte fel magát a róla készült felvételeken. Immár hat hónapja nem botoxoltat.

„Azok nem ráncok, hanem mosolyvonalak” – mondogatta magának, hogy elhiggye, a botoxoltatás nem jó dolog.

