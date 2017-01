Így fogják hívni Szabó Zsófiék gyermekét

Szabó Zsófi tavaly ősszel ment feleségül szerelméhez, Kis Zsolthoz. Zsófi a szerelmét úgyis bizonyította férjének, hogy kijelentette, hogy ő is "cigány", sőt a vezetéknevét is viseli a házasságkötésük óta. Kiderült, hogy már azt is tudják, mi lesz a neve leendő gyermekünknek – írja a 24.hu.

Fotó: Facebook

"Mivel férj és feleség vagyunk, természetesen tervezgetjük a jövőnket. Az esküvőnk napján felvettem Zsolti nevét, azóta Kis-Szabó Zsófi vagyok. Akkor a leendő gyermekünk vezetéknevét is be kellett írnunk, és úgy döntöttünk, ő is Kis-Szabó lesz majd. Büszkék vagyunk az apukáinkra, azt szeretnénk, hogy a gyerekünk viselje a nevüket. A Kis és a Szabó is egy átlagos név, így egy különleges keresztnevet választunk majd. Konkrétum még nincs, ezen ráérünk még gondolkodni" – mondta a Story magazinnak Szabó Zsófi, aki már azt is tudja, mit fog csinálni szülés után.

"Azon viszont már sokat töprengtem, mi lesz, miután szülök. Úgy vettem észre, hogy azok a tévések, akik gyereket vállalnak, kétszer annyi energiával térnek vissza a képernyőre. Én is ilyen anyuka szeretnék lenni!".

24.hu