Epidurális anesztézia is elérhető már a dunaszerdahelyi szülészeten

Az utóbbi hónapokban bevezetett újdonságokról számoltak be a dunaszerdahelyi kórház, illetve az azt működtető Svet zdravia társaság képviselői.

„Kórházunk csatlakozott a Svet zdravia hálózatnak Az én szülészetem (Moja Pôrodnica) elnevezésű projektjéhez. Ez a projekt az egészségügyi ellátás, illetve a páciensek és az egészségügyi dolgozók közti kommunikáció javítását szolgálja” – jegyezte meg Zita Ženišová, a kórház igazgatónője.

ez magába foglalja például az epidurális anesztéziát, azaz a regionális érzéstelenítést, amelyet május 1-től vezettek be a dunaszerdahelyi kórházban.

Mint mondta, a szülésre készülő hölgyek már régóta igényelték, de különböző okokból eddig a dunaszerdahelyi kórházban nem volt elérhető. Megemlítette, hogy a szülés előtti felkészítés terén is előrelépéseket tett a kórház.

Balról: Berényi József megyei alelnök, Zita Ženišová kórházigazgató, Tomáš Kráľ szóvivő, Horváth Zoltán alpolgármester, illetve a kórház és az osztály személyzete

„Bízunk abban, hogy a megvalósult változásokat értékelik majd a régióbeli anyukák és a leendő szülők. Személy szerint örülök az epidurális érzéstelenítés bevezetésének, ugyanis ez megnöveli a szülési komfortot” – fogalmazott immár Juraj Schwarcz, a szülész-nőgyógyászati osztály főorvosa.

Tomáš Kráľ, a Svet zdravia szóvivője elmondta, hogy a dunaszerdahelyi a kilencedik kórházuk, mely csatlakozott Az én szülészetem nevű projektjükhöz.

Ez a projekt az említett anesztézián kívül magába foglalja az individuális szülési terv kialakítását az arra felkészített személyzettel, a szülés előtti felkészítést a szülészeten belül kialakított tornateremben, 19 felújított szobát kínál, köztük három standard feletti apartmant, egy franciaágyassal, mely esetében az apuka is a családja mellett maradhat éjszakára.

A szülési fájdalmak első szakaszát további eszközökkel, aroma-, zene- vagy hidroterápiával teszik elviselhetőbbé, mindemellett pedig kétnyelvű ingyenes információs anyagot is átadnak a szülőknek például baba első fürdetésével, masszázsával kapcsolatban.

Juraj Schwarcz főorvos azt is elmondta, hogy az utóbbi időszak legnagyobb pozitívuma, hogy számos új egészségügyi berendezést kaptak, melyek segítik a prenatális genetikai diagnosztikát, de lehetővé vált a magzatvízlevétel is. Emlékeztetett, hogy a szülészet mindig is híres volt a szüléssel szembeni egyedi hozzáállásukról, mint például a vízben levezetett szülésekről. Hozzátette, a dunaszerdahelyi szülészeten természetes az apuka jelenlétének engedélyezése.

A kórház szülészetének weboldala teljesen megújult, kétnyelvűen teszi elérhetővé az információkat a leendő szülők számára.

A sajtóeseményen jelen volt Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke is, aki épp a kétnyelvűség fontosságára hívta fel a figyelmet, valamint értékelte, hogy a Svet zdravia a megyével kötött szerződés alapján teljesíti a kötelezettségeit e téren, valamint azon a téren is, hogy kellő mennyiségű pénzt fordítanak az intézmény épületének felújítására, és az egészségügyi ellátás javítására is.

„Közös feladatunk, hogy megteremtsük azokat a feltételeket, amelyek javítják a szülési kedvet, nemcsak lokális de társadalmi szinten is. Ez az állapotos páciensekről való színvonalas gondoskodással kezdődik, majd a szülés körülményeinek javításával folytatódik” – a szögezte le immár Horváth Zoltán, Dunaszerdahely alpolgármestere.

A kórház szülész-nőgyógyászati osztálya 1960-ban alakult, ahol az utóbbi években 850-900 szülést vezetnek le. A kórház 2008-ban elnyerte a bababarát címet, miután a szülészete az éves értékelésekben számos alkalommal az első helyek valamelyikén végzett.

