Ennyi nőt zaklatott a neves filmproducer

A nevek mellett az is ott szerepel, hogy milyen módon törént a szexuális zaklatás. Annak ellenére, hogy sokan vállalták a nevüket, még rengeteg olyan nő van, aki inkább anonimitásban maradt.

Harvey Weinstein „áldozatainak“ száma már 93-nál tart. A listát Weisntein egyik áldozata, Asia Argento hozta nyilvánosságra a Twitteren – írja a hvg.hu.

Here's the list of the 93 women who were sexually assaulted by #HarveyWeinstein.14 rapes as of today. We the victims have compiled this list pic.twitter.com/d2ohrgYy9e