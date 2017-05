Egyre kevesebben gyújtanak rá az országban

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A gyerekek már az alapiskola felső tagozataiban elkezdenek cigarettázni, naponta a diákok 10 százaléka teszi meg ezt egy 2012-es felmérés szerint. Néhányan szüleiket követve gyújtanak rá.

„Nagyon oda kell figyelni a fiatal korosztályra“ – figyelmeztett Ján Mikas, a Közegészségügyi Hivatal tiszti főorvosa a Nemzetközi Dohányzásellenes Napon. Szerinte egyre több ezzel kapcsolatos előadást tartanak az iskolákban.

Aki le szeretne szokni erről a káros szenvedélyről, tanácsadásra is járhat minden egyes regionális közegészségügyi hivatalba. Egy éve pedig már működik egy olyan segélyvonal(0908 222 722), ahol segítséget vagy tanácsot lehet kérni a leszokással kapcsolatban. Tavaly óta összesen 2400-an hívták ezt a telefonszámot, amit reggel 8 órától délután 15 óráig lehet hívni. „Persze vannak olyan emberek, akik csupán szórakozásból telefonálnak“ – jegyezte meg Róbert Ochaba, a Közegészségügyi Hivatal munkatársa.

A kezdetekkor naponta 30 ember kért segítséget, mostanra ez napi hatra csökkent. Többnyire férfiak telefonálnak. Az átlagéletkor 36 év, a legfiatalabb telefonáló 13 éves, a legidősebb 83 éves volt. Az emberek ttöbb mint 70 százaléka döntött úgy a telefonbeszélgetés után, hogy szakemberhez fordul.



Szlovákiában a dohányzás okozta betegségekbe évente 11 ezren halnak bele. Egy aktív dohányos akár szívbeteg, impotens is lehet, sőt a tüdőrák előfordulása is sokkal nagyobb ilyen esetekben.



TASR