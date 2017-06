Csodásan néz ki Michael Jackson lánya

Paris Jackson maga mögött hagyta életének problémás időszakát. Paris nagyon nehezen viselte édesapja halálát, véget is akart vetni önkezével az életének, azonban ennek most már vége. Paris modellkedésre adta a fejét, egy ismert márka arca lett, s felkerült legismertebb divatmagazin, a Vogue címlapjára is – írja a tvnoviny.sk.